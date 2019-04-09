女大生「沒扣生命線」15米處墜落　全身骨折恐四肢癱瘓

國際中心 ／綜合報導

祕魯18歲女大學生韋爾塔斯（Arianna Pamela Angeles Huertas）日前挑戰遊樂設施「跳入深淵」（Jump the Void），卻因為安全裝置穿戴不全，沒有將生命繩扣在安全環上，從約15公尺高處墜下，造成全身骨折，經過手術勉強保住性命。

▲韋爾塔斯從高處跳起，抱住紅色沙包。（圖／翻攝自Youtube／World Wide Leaks）

根據《每日郵報》報導，韋爾塔斯從約15公尺高的平台跳向紅色沙袋，緊抱住沙袋後因為作用力往前滑動又彈回原點，她因為無法承受反彈的力道而鬆手，筆直地從高處墜落，發出巨大的聲響，也嚇壞了在場的目擊者。

韋爾塔斯立刻被送往醫院急救，經過緊急手術撿回了性命，但卻有可能四肢癱瘓，無法回復知覺。醫生表示，韋爾塔斯全身都有骨折的狀況，手腳和脊椎尤其嚴重。

請繼續往下閱讀...

▲韋爾塔斯從15公尺高處墜落。（圖／翻攝自Youtube／World Wide Leaks）

韋爾塔斯的家人對此無法接受，認為這是遊戲負責人的疏失，要求對方必須要做出賠償。遊戲負責人喬伊（Joy）回應，受傷的女大聲當時只穿上安全裝置，卻忽略了生命線和安全還，才會造成這樣的憾事。

喬伊也強調自己不會推卸責任，且「會針對這件事進行調查，並提供生活上的協助。」