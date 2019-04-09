伴娘婚禮1年前突懷孕　準新娘「找禮服壓力太大」：你要墮胎嗎

▲伴娘很高興自已懷孕，準新娘對此卻完全沒有任何喜悅。（圖／示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

結婚是人生大事，但新娘也要顧及其他人的心情。國外一名伴娘日前透過臉書社團抱怨，她約在婚禮前1年告訴準新娘自己懷孕了，原本以為對方會熱烈恭喜她，但準新娘卻是相當為難，一心想著這樣會找不到適合的禮服，甚至還說「你不覺得墮胎可能會比較好嗎」，讓伴娘相當震驚。

這位伴娘在臉書社團「婚禮羞辱」（wedding shaming）匿名發文，她在好友婚禮前1年發現自己懷孕了，由於過去醫師一直告訴她較難有孕，她並沒有預期自己將會有女兒，雖然意外，但內心也相當開心。接著，她告訴名為凱特（Kate）的準新娘這個好消息，沒想到結果讓她大失所望。

據了解，婚禮是在明年6月舉行，伴娘則預計在同年4月生產。準新娘告訴伴娘，若有人懷孕，就會找不到最適合伴娘的禮服，她壓力會很大，因此，她認為墮胎會是比較好的選擇。

伴娘覺得非常驚恐，她反覆閱讀準新娘傳來的文字，無法相信對方的想法，「我問她，她是否真的建議我墮胎，好讓她的婚禮更順利？」準新娘甚至向自己的媽媽抱怨此事，所幸這位母親後來告訴伴娘，很高興她懷孕了，如果她需要什麼指導，可以儘管詢問。

對此，多數網友都無法認同這位準新娘的行為，並安慰伴娘至少能看清誰是真正的朋友，「墮胎是個人決定，我無法相信她要求很多人參與你的決定，特別是你已經很明確表示自己想要當媽媽時」、「她也太自私」。