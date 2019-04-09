國家賽馬變2女決鬥！　互扯頭髮滾地...打到「下體外露」仍不罷休

Grand national probs That white dress will be ruined 由 Life In Liverpool 發佈於 2019年4月7日 星期日

▲2女誇張鬥毆被一旁民眾全錄下po網。（圖／翻攝自FB／Life In Liverpool）

實習記者陳妙津／綜合報導

英國國家賽馬大賽（The Grand National）安樹馬場（Aintree）6日發生一起誇張鬥毆事件。兩名女子身穿優雅套裝竟在酒吧區大打出手，過程中即使都已倒在地上，仍然不斷用高跟鞋互相攻擊對方，甚至衣服扯破、下體露出，激烈程度讓想勸架的眾人也難以將她們拉開。這段影片被PO上網後，短短一天便超過20萬人次瀏覽。

據英國《太陽報》報導，國家賽馬大賽是英國一年一度的盛事，但在6日的比賽上，卻發生這場誇張事件，兩名女子不知何故爭吵，更無視路人眼光，公然在吧台區瘋狂互毆。

從影片中可見，兩名女子躺在地上瘋狂扭打，狠抓對方頭髮，穿白色緊身套裝的女子拼命用細高跟鞋狂踢，完全不顧自己胸前的布料被撕扯開來；而另名穿著紅色原點洋裝的女子也不甘示弱，一度騎到對方身上，激烈到甚至露出下體也不罷休。

雖然周遭人群一直試圖勸阻分離，然而卻沒有成功，直到兩名身著西裝、疑似馬場工作人員來到現場，將鬥毆的兩名女子架開來。即使如此，兩名女子仍不斷扭動掙扎，試圖攻擊對方。

▲兩女不知何故，突然大打出手，白衣女的胸部衣服還被扯破。（圖／翻攝自FB／Life In Liverpool）



該段影片事後被傳至粉絲專頁「Life In Liverpool」，短短一天便有超過20萬人次瀏覽，網友紛紛表示，「讓人震驚，打扮得光鮮亮麗也沒用」、「已經是大人了還這樣」」、「甚至不算是在打架，感覺她們只是瘋狂互扯頭髮」。還有人發現影片中另名在一旁悠閒喝酒的黑衣女子，笑稱她是「真正贏家」。

▼賽馬示意圖。（圖／CFP）



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賽馬運動存在已久，廣義來說是人類利用馬科動物比賽，羅馬帝國時期的二輪戰車比賽便為較早期的例子，目前流行的賽馬種類則有平地賽馬、跳欄賽、賽馬車等。英國則是現代賽馬的起源地，最重要的賽事包括僅供3歲賽馬參與的三冠大賽：二千堅尼、葉森打吡及聖烈治大賽，障礙賽則以英國障礙大賽最受關注。