「手賤阿伯」狂伸手給電車門夾！1分鐘伸8次...網怒：光看影片就生氣

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近日一名日本阿伯在網路上爆紅，因為他在搭乘電車時，故意讓正在關閉的車門夾住他的手，使車門不停地重覆開關，也讓該電車延遲了至少1分鐘，引起網友熱議。

綜合日媒報導，網友「かっくん」當時恰好在該班電車上，他在twitter上發布影片並寫道，「當時，我就在車上，12點32分從伏見發車，大約延遲了1分鐘。」從影片中可以看到，這名戴著帽子、手上提著塑膠袋的阿伯正搭乘名古屋地下鐵東山線的電車，他就站在門邊，只要車門閉合時，就會將手伸出去「給車門夾」，而車門的保護機制就會被觸發，使車門再度打開。

▲阿伯在一分鐘內連續伸8次手，阻擋車門關閉。（圖／翻攝自YouTube／検非違使）



月台工作人員見狀後，趕緊上前勸誡這名阿伯，並將他的手推入車廂內，但阿伯卻相當頑固，繼續將手伸出，甚至還伸出腳來卡門，警方也一次又一次相當耐心的勸導，隨後，後方乘客似乎也看不下去，一起阻擋阿伯的這番行徑。最後在狂伸手8次之後，電車車門終於順利關閉，繼續行駛。ˋ

許多網友看完影片後都對阿伯的行為感到不解，紛紛留言表示，「手很賤！」「為什麼不趕他下車」、「是喝醉還是老人痴呆...」、「車站工作人員太有耐心了吧，我看影片就氣」、「這種老人最討厭」。這部影片也被上傳至外國社群媒體「Reddit」上，不少國外網友都相當驚訝，認為日本民眾「超級敬老」的態度令人佩服。