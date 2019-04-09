陸女闖川普豪華莊園　飯店內藏「針孔探測裝置」和24萬現金

▲張玉靜闖入川普的海湖莊園遭逮捕，8日出庭受審。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

中國女子張玉靜（Yujing Zhang，音譯）上月底闖入美國總統川普位在佛州的私人莊園海湖俱樂部（Mar-a-Lago），隨後立即被逮捕。她在當地時間8日出席聽證會，檢察官指出，探員在張入住的飯店房間內，搜出偵測隱藏攝影機的裝置和8000元現金。

張玉靜在8日下午出席聽證會，身穿囚服並背上銬，看起來有些害怕和焦慮。調查人員指出，張玉靜下榻在離海邊不遠的高檔旅館「Colony Hotel」，並在房間裡面發現了價值達8000美元（約台幣24.8萬）的美鈔以及人民幣，一支手機、9個USB隨身碟、5張手機SIM卡、可偵測是否有針孔攝影機的訊號探測器，以及其他的電子裝置，檢方認為，這些可能都是張作為間諜的證據。

另外，房內還找到了幾張張玉靜姓名的信用卡。檢察官表示，「她向所有碰過面的人說謊，與她有聯繫的人通通在中國」。張的律師則秀出一張收據顯示，張玉靜付給一名商人2萬美元入場費，參加一場華裔美國人的私人聯誼會，地點就在海湖莊園，但這場活動事後取消了。

聽證會將於下周一繼續進行，屆時聯邦地方法官會決定張是否要入獄等候審判，或是可以暫時交保，而張玉靜對於她被起訴的罪名也都還未認罪。

張玉靜上月28日從上海搭機抵達紐澤西州紐華克（Newark），並於30日闖入海湖莊園，當時她就是宣稱要參加華裔美國人協會舉辦的活動，但是被接待員拆穿，事後她改口稱自己是「泳池俱樂部」會員，幹員在她的隨身物品中發現4支手機、一台筆記型電腦、一個外接式硬碟和一個內含電腦惡意軟體的USB隨身碟，但完全沒發現泳衣。