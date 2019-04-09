剛立功抓入侵者...美特勤局長辭職下台！新局長莫瑞5月接手

▲美國特勤局局長艾勒斯（Randolph Alles）。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國白宮再度有人事異動，發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，特勤局局長艾勒斯（Randolph Alles）即將離職，川普已選定特勤局出身的莫瑞（James M.Murray）接任，自5月起生效。據消息來源指出，國土安全局和特勤局內接下來會有大幅度的人事異動。

CNN報導，在一封艾勒斯給特勤局員工的信中提到，他並不是被開除而下台的，另外他在幾周前就知道國土安全局部門內會有「管理階層異動」，「總統親自下令有順序地替換管理人位置，我會遵守他的指令」。桑德斯也在聲明中提到，總統感謝艾勒斯為國家服務超過40年，最後兩年在特勤局表現相當傑出。



就在前一天，川普才在推特上宣布，國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）要離開其職位，並改由海關和邊境保護局長麥卡倫南（Kevin McAleenan）接下代理國土安全部長的位置。特勤局即為隸屬於國土安全部的單位，負責保護美國總統以及訪美外國元首的安全。

消息來源指出，川普一直希望在政府工作的官員可以阻止從中南美洲前往美國尋求庇護的民眾，而他對於尼爾森處理非法移民的方式感到很不滿，因此外界早就猜測，尼爾森不會在這個位置上待太久。另一名白宮高級官員則表示，接下來在特勤局內會出現另一波「有系統性地」人事異動。

大約5天前，一名中國籍女子闖入川普位在佛州的海湖莊園，被特勤局人員擋下，當時川普在推特上稱讚，「特勤局從第一天開始就表現得非常出色，有他們在真的讓我很開心」。