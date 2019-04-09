17歲富少廁所找妹「激烈掌聲片」外流！他勒索113萬...下場超慘

▲新加坡富少拍下性愛片，慘被勒索。（圖／翻攝自straitstimes）

記者錢玉紘／綜合報導

新加坡一名17歲富少日前跟一名18歲女性在廁所辦事，拍下性愛片，沒想到影片意外被另一名共同朋友發現，對方向他被勒索5萬新加坡幣（約113萬新台幣）。富少機靈報警，設局抓到了勒索他的人，該男則被判刑4年，還挨了3下鞭刑。



這起事件發生在去年1月，17歲富少與18歲少女在廁所辦事，留下性愛片，事後兩人在酒吧內吵架，警方到場協調，少女在被警察帶走前，把手機交給閨蜜。於是這名閨蜜拿著手機去找另一位21歲的朋友那維西蘭(Naveenthiran Thevathas)，沒想到被那維西蘭看到少女的手機中有跟富少的啪啪片。

那維西蘭看到性愛片後起了歪腦筋，到了2月14日情人節當天，他把其中一支影片傳給富少，要求對方付5萬元新加坡幣的「封口費」，不然就會把影片PO到社群網站上，並傳給富少的爸爸。

富少收到威脅之後立刻報警，並假裝告訴那維西蘭他只能先付出8000元，要求見面，那維西蘭便要友人納度（Nitesh Naidu Raj Kumar Naidu）開車載他去拿錢，富少則說他把錢藏在一個消防栓內。

事實上被勒索的少年早已和警方設好局，那維西蘭和納度去拿錢時，員警便上前逮捕，兩人則是立刻跳上廂型車逃跑，與警方在高速公路上展開大約13分鐘的追逐戰，最終還是被逮捕。

那維西蘭在去年7月認罪，罪名包含勒索、發送猥褻影片以及偷竊，被判刑4年2個月，以及鞭刑3鞭，負責開車的納度則是在5日出庭時坦承有共謀，遭判坐牢一個月，並吊銷駕照兩年，逃逸用的貨車也被扣留。

▼那維西蘭用性愛片勒索富少。（圖／翻攝自straitstimes）



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