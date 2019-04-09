川普推特語錄／不管給他們看多少證據　民主黨永遠不會滿意啦

▲美國總統川普。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

川普總統今天在推特上再談通俄門調查，批評整件事就是一場對全美國人的詐騙，而無論有多少證據、多少文件證明，裝睡的民主黨人就是叫不醒。川普今日將與副總統彭斯午餐會，下午則會與國務卿蓬佩奧在橢圓辦公室見面。

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▼民主黨永遠不會善罷甘休，不管他們拿到什麼，得到多少證據，拿到多少頁文件。永遠不會結束，但生活就是這樣！

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▼烏干達必須先找到綁架美國遊客和導遊的犯人，大家才會感覺到安全。公開且迅速地讓他們接受法律制裁！

▼「Jerry Nadler無權接觸這些訊息。他這麼做的目的是想爭取民主黨2020年提名」@KatiePavlich

▼Charles Hurt（華府媒體人）說，「整個過程看起來如此政治化的原因是，民主黨對於通俄門完全在說謊...沒有一件事真正發生過。」俄羅斯騙局從未發生，這是對全美國人的詐欺！