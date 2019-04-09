以色列大選9日登場！「安全先生」對上「卓越軍官」　總理：連任就併巴勒斯坦土地

▲美國總統川普支持的現任總理納坦雅胡將可能連任。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

以色列9日將舉行國會大選，以「安全先生」形象著稱的現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），將對上他曾盛讚為「卓越軍官」的前參謀總長甘茨（Benny Gantz）。納坦雅胡日前宣稱，只要勝選就會兼併當初聯合國劃歸給巴勒斯坦人的領土「約旦河西岸」。

右翼聯合黨（Likud Party）黨魁納坦雅胡已擔任總理13年，正尋求第5個總理任期，儘管有美國總統川普的支持，根據民調顯示，目前最大的對手前參謀總長甘茨和前財政部長拉皮德（Yair Lapid）所領導的中間派藍白聯盟（Blue and White）緊追在後。一旦納坦雅胡連任，就要兼併約旦河西岸，而聯合國主張的「兩國方案」，即以色列與巴勒斯坦分別建立兩個政府和平共存的路途將遙不可及，同時也可能激怒巴勒斯坦人和阿拉伯世界。

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▲以色列士兵在約旦河西岸佔領區，朝巴勒斯坦示威者發射催淚瓦斯。（圖／路透）

以色列第21屆國會（Knesset）大選，約47個政黨競爭120個席次，包括14個主要政黨，拿下過半的至少61席才可組政府，不過以色列過去不曾有單一政黨達到過半數門檻，大多以結盟的方式競選。由於安全議題向來是以色列政壇的核心，在2012和2014年對加薩走廊兩度軍事行動中擔任參謀總長的甘茨，和拉皮德共組的中間派藍白聯盟將會是納坦雅胡最大敵手，如果藍白聯盟勝選，甘茨和拉皮德將輪流擔任總理。

儘管納坦雅胡曾涉入一起賄賂案、兩起詐欺及背信案而遭到貪污調查，但依據以色列民主研究院（Israel Democracy Institute）的選前民調結果，大部分的年輕人仍偏好納坦雅胡連任。