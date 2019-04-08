22歲體操選手「雙腿折筷子」　18年生涯結束了…IG發長文感謝

記者王致凱／編譯

美國奧本大學女子體操隊四年級選手薩曼莎（Samantha Cerio ）專注地盯著眼前紫色體操墊，希望能以最完美表現，幫助學校從NCAA區域冠軍賽中晉級。當隊友為她歡呼時，薩曼莎臉上閃過一抹微笑，展開練習已久的一連串舞步和動作。

但就在幾秒鐘之後，薩曼莎滿臉痛苦得跌坐在場上，雙腿如同斷掉的竹筷般走位變形。不少人將這畫面形容這是他們看過的「最嚴重運動傷害」；對於薩曼莎而言，這次失誤則意味著，接近20年苦心練習的體操生涯恐怕得劃上句點。

《華盛頓郵報》報導，薩曼莎落地受傷時，整座體育場立刻爆一陣驚呼，超過1萬名觀眾目睹她雙腿骨折變形的瞬間；教練、訓練員、防護員等人立刻圍到她身邊，但當時比賽還沒結束，堅強的薩曼莎對眾人說，「去幫其他人，她們比我更需要你們。」

大約10多分鐘後，眾人合力將薩曼莎抬到一旁擔架上；當她被推離場外時，觀眾對她報以熱烈掌聲鼓勵，但仍難掩臉上憂慮的神情。

今年22歲的薩曼莎，傷勢被診斷為雙膝脫臼、雙腿骨折。《皮卡尤恩時報》引述體操專家說法，薩曼莎當天做的一套空翻行進動作，使她在落地前無法清楚看見前方，只能憑經驗和感覺完成。奧本大學女子體操隊教練格拉巴（Jeff Graba）也說，在他的體操生涯中，從來沒有見過這麼嚴重的傷，「目睹這幕讓人很艱難」。

4月5日周五晚上，薩曼莎受傷的那天，奧本大學女子體操隊正在路易斯安那州巴頓魯治路易斯安那大學體育館奮戰，爭取從NCAA地區賽中脫穎而出的機會。奧本大學當晚雖然以197.075的高分晉級地區決賽，但隔天仍不敵地主路易斯安那大學，在地區賽中以排名第四位的成績止步。