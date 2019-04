26歲女歌手「比基尼游泳」遭逼走　一群媽媽集體投訴她：太露

▲伊薇特很喜歡水邊的活動。(圖/翻攝自臉書/Yvette Harvie-Salter)



國際中心/綜合報導

紐西蘭奧克蘭26歲女歌手伊薇特(Yvette Harvie-Salter)6日到一家泳池運動時,值班經理突然輕拍她的肩膀想要私下交談,她這才得知一群媽媽集體投訴她的比基尼「不合適」。讓她最不解的是,自己身上的泳裝明明就很普通,她想向泳池申請退款時,甚至還遭到員工訕笑。

伊薇特當時出現在奧克蘭一家體育館的室內游泳池,事實上她早就是常客,過去2年來,平均每周都會來報到3次。然而,她在SPA池準備放鬆身心時,身兼救生員的值班經理卻拍了她的肩膀,要求她離開水裡,必須進行私下交談。

困惑的伊薇特此時才得知,有一些媽媽不喜歡她的比基尼,但她早就穿了好幾個月,對方還問她「家裡有沒有其他件比基尼?」值班經理或許自知有些理虧,她解釋這並非泳池的規則,可是很多媽媽都曾抱怨過伊薇特,她最後要這位女歌手用毛巾包裹身體才可以繼續行動。

▲伊薇特所穿著的泳裝款式如上。



這件比基尼的品牌是Glassons,就跟一般泳裝一樣,看起來沒有任何不妥。伊薇特對於經理的話感到震驚與反感,宛如身體被羞辱,「我真的很受傷。」她表示,泳池裡的男人總會穿著布料極少的泳褲,但都沒有遇到任何刁難,她拒絕用毛巾遮蓋身上的比基尼,只好無奈離開,「他們說我不能穿那件比基尼。」

伊薇特認為,如今已是2019年,工作人員居然選擇站在投訴她的人那一邊,而不是支持她,她當然知道泳池有些規範,包括不能穿牛仔褲或內衣,但從沒人禁止比基尼。

最後,伊薇特前往櫃台申請退費,員工甚至露出奇怪的笑容,讓她相當不舒服,「這家游泳池失去了忠實的顧客。」她6日在臉書闡述這段經歷,希望聽取大家的意見,「一些媽媽抱怨它,所以我必須穿上更保守的東西。」

