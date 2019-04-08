26歲女歌手「比基尼游泳」遭逼走　一群媽媽集體投訴她：太露

▲伊薇特很喜歡水邊的活動。（圖／翻攝自臉書／Yvette Harvie-Salter）



國際中心／綜合報導

紐西蘭奧克蘭26歲女歌手伊薇特（Yvette Harvie-Salter）6日到一家泳池運動時，值班經理突然輕拍她的肩膀想要私下交談，她這才得知一群媽媽集體投訴她的比基尼「不合適」。讓她最不解的是，自己身上的泳裝明明就很普通，她想向泳池申請退款時，甚至還遭到員工訕笑。

伊薇特當時出現在奧克蘭一家體育館的室內游泳池，事實上她早就是常客，過去2年來，平均每周都會來報到3次。然而，她在SPA池準備放鬆身心時，身兼救生員的值班經理卻拍了她的肩膀，要求她離開水裡，必須進行私下交談。

困惑的伊薇特此時才得知，有一些媽媽不喜歡她的比基尼，但她早就穿了好幾個月，對方還問她「家裡有沒有其他件比基尼？」值班經理或許自知有些理虧，她解釋這並非泳池的規則，可是很多媽媽都曾抱怨過伊薇特，她最後要這位女歌手用毛巾包裹身體才可以繼續行動。

▲伊薇特所穿著的泳裝款式如上。



這件比基尼的品牌是Glassons，就跟一般泳裝一樣，看起來沒有任何不妥。伊薇特對於經理的話感到震驚與反感，宛如身體被羞辱，「我真的很受傷。」她表示，泳池裡的男人總會穿著布料極少的泳褲，但都沒有遇到任何刁難，她拒絕用毛巾遮蓋身上的比基尼，只好無奈離開，「他們說我不能穿那件比基尼。」

伊薇特認為，如今已是2019年，工作人員居然選擇站在投訴她的人那一邊，而不是支持她，她當然知道泳池有些規範，包括不能穿牛仔褲或內衣，但從沒人禁止比基尼。

最後，伊薇特前往櫃台申請退費，員工甚至露出奇怪的笑容，讓她相當不舒服，「這家游泳池失去了忠實的顧客。」她6日在臉書闡述這段經歷，希望聽取大家的意見，「一些媽媽抱怨它，所以我必須穿上更保守的東西。」

So, I just got kicked out of Albany Stadium Pool in the rudest, most unprofessional way. A woman who is supposedly the... 由 Yvette Harvie-Salter 發佈於 2019年4月5日 星期五

對此，奧克蘭議會休閒活動負責人羅布（Rob McGee）表示，聽到有常客感到不適，他感到很失望，希望未來對方有機會還能回來使用設備，「我們很抱歉她覺得不舒服，現在那位傳遞其他使用者心聲的救生員，也知道這不是正確的方法。」