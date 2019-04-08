川金會碰壁！傳金正恩將訪俄「拉普丁當後盾」

▲外界認為北韓領導人金正恩計畫訪問俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

2月底美朝峰會宣告破局後，北韓領導人金正恩轉向與俄羅斯來往，尤其近一個月間，兩國高官更是互動頻繁，俄朝關係牽動國際社會神經。日媒認為，這可能是金正恩繼美、中、韓後，即將訪俄的徵兆。

綜合外媒報導，由於美朝峰會碰壁，北韓派出國務委員會部長金昌善在3月19至25日訪俄羅斯，金昌善除了在二次美朝會談時擔任先遣部隊，負責金正恩的行程細節外，也有「金正恩的執事」之稱。

訪俄的還有對外經濟關係部長金英才及經濟代表團，外交部次長任天一及外交代表團等；另外，負責金正恩安全保護的護衛司令部副司令官金哲圭也跟著同行。北韓高官連連出訪俄羅斯，讓外界認為，金正恩訪俄已經進入最後協調，似乎勢在必行。

對此，俄羅斯克里姆林宮發言人3月時曾表示，俄、朝正討論金正恩訪俄的時間地點。先前俄羅斯也曾派內務部部長弗拉基米爾·科洛科利采夫（Vladimir Kolokoltsev）訪問平壤，近日也將與北韓最高人民會議常任委員長金永南在莫斯科（Moscow）舉行兩國部長級會議，確認豆滿江興建橋梁計畫。

不只兩國部長級會議要在莫斯科舉行，南韓情報官員指出，金昌善在2次川金會前都曾事先前往探路，如今3月訪俄的地點在莫斯科，莫斯科可能就是普金會的舉辦地點。尤其今年是故北韓領導人金日成首訪蘇聯（俄羅斯前身），且簽下經濟文化合作協定的70周年，讓金正恩更有理由訪問俄羅斯。

報導中指出，金正恩訪俄最主要目的可能是請求聯合國安理會常任理事國的俄國支持，協助解除或鬆綁安理會對北韓的制裁，進一步加強俄朝關係，作為與美國談判的後盾；另一點則是期望俄羅斯的糧食援助，去年俄羅斯就曾透過聯合國世界糧食計畫（WFP）支援北韓，日前也才剛提供5萬噸的小麥給北韓。

至於俄羅斯態度，部分外媒認為，俄羅斯對北韓是呼應中國大陸的主導，只是美朝交涉停滯，且金正恩與美、中、韓都曾舉辦峰會，因此俄羅斯才想趁此拉攏北韓，總統普丁（Vladimir Putin）也想經營與金正恩的個人關係。