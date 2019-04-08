盧安達種族大屠殺25週年…80萬人死亡　群眾舉燭火哀悼100天

▲人們舉起燭火，紀念種族大屠殺中喪生的亡者。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

東非國家盧安達7日舉行種族大屠殺25周年紀念活動，當時造成起碼80萬人死亡，如今國人將展開哀悼100天；總統卡加米（Paul Kagame）表示，「1994年時沒有希望，只有黑暗。今天，光從這個地方散發出來，它是怎麼發生的？盧安達再次成為一個家庭。」

回到1994年4月6日，盧安達胡圖族（Hutu）的時任總統哈比亞里馬納（Juvenal Habyarimana）搭乘飛機被擊落，機上人員全部遇難。胡圖族極端分子把苗頭指向圖西族人（Tutsi），並持大砍刀展開種族滅絕屠殺；其中有民兵部隊設立路障，藉此找到圖西族人，還藉由廣播煽動仇恨言論，挨家挨戶搜查。

聯合國與比利時當時在盧安達都有部隊，但很少做出實際行動。盧安達愛國陣線（RPF）後來受到烏干達支持，開始取得進展並在首都吉佳利（Kigali）遊行，大約有200萬胡圖族人逃離到剛果，才終於結束這場殺戮；RPF被指控殺死成千上萬的胡圖族人，儘管後來否認這點。

許多胡圖族人接著在國際刑事法庭被定罪，還有數十萬人在盧安達地方法院接受審判。種族滅絕替這個國家帶來長期的陰影，不過，隨著經濟逐漸復甦，卡加米在2017年大選贏得第三個任期，獲得98.63％的選票；他的批評者則認為，卡加米過於專制，不容許反對意見。

盧安達7日展開紀念活動，61歲的卡加米在首都點起火焰，國人將哀悼100天，這是十分之一國人被屠殺的時間。多數死者是圖西族人以及溫和的胡圖族人，被極端的胡圖族人所殺害。

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▲卡加米發表談話。（圖／路透）



卡加米表示，種族滅絕的倖存者就像盧安達「最純粹形式」的代表人物，「我們的身體與心靈都承載著截肢與傷疤，但我們並非孤身一人，我們聚集在一起，將破碎的線編織成新的掛毯。」

大約2000人一起遊行，共同點亮蠟燭。BBC記者詢問旁邊的男子，對方回答這個儀式相當重要，「我失去了其他人，失去父母，失去我的兄弟姐妹。」有人忍不住哭泣。

參加遊行的很多是盧安達人，有民眾親身經歷過屠殺。26歲的奧利佛（Olive Muhorakeye）告訴《路透社》，「有必要記住它，回顧所發生的事情，能夠讓我們確保它再也不會發生。」

法國總統馬克宏沒有參加哀悼儀式，不過他先前派遣專家小組，負責調查法國在種族滅絕事件中的角色，他也宣布有意將4月7日訂為盧安達大屠殺紀念日。屠殺發生之前，法國曾是胡圖族所領導政府的盟友，被指責無視警告，並訓練民兵展開襲擊。