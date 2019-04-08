「巨筷」夾越南漢堡　漢堡王新廣告遭批辱華

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連鎖速食店漢堡王日前在紐西蘭官方Instagram上發布一段廣告，片中多名顧客以巨大的筷子夾住漢堡，動作極為不自然且誇張。這段影片主打最新口味的漢堡越南甜辣椒嫩脆雞堡，貼文中還寫著「帶上你的味蕾來到胡志明市」，外界批評這是一則具有「種族歧視」內容的廣告。

紐西蘭籍的韓裔女網友瑪麗亞（Maria Mo）對此相當不滿，於是在推特發文嘲諷，「所以這是漢堡王的『越南漢堡』新廣告，好的。很酷，筷子很滑稽是吧！我懂了！我的老天……」。

瑪麗亞接受HuffPost新聞網採訪時批評，「我無法相信到了2019年，還會出現這種無知的廣告，老實說我花了1秒才搞懂我看了什麼。」

▲紐西蘭籍華裔音樂家瑪麗亞發文諷刺漢堡王帶有歧視色彩的廣告。（圖／翻攝自Twitter／@mariahmocarey）

起初瑪麗亞心想也許廣告內容有其他的涵義，「然後我明白了。沒有，這沒有什麼隱含意義，它就是表面上的意思。」

漢堡王至今仍未對這則廣告做出說明，紐西蘭官方社群也已經撤下這段廣告影片。

有網友為漢堡王辯護，「這個廣告也許只想表達用筷子吃漢堡並不方便，而影片中的人們顯然誤用筷子，這顯示出他們的無知，而非筷子本身。」

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▲漢堡王拍攝用「筷子」吃越南口味漢堡的廣告，遭批「辱華」。（圖／翻攝自Twitter／@mariahmocarey）

先前義大利精品Dolce & Gabbana（杜嘉班納）才因為上海大秀宣傳影片「起筷吃飯」，引發辱華爭議。

D&G拍攝的一系列大秀宣傳影片「起筷吃飯」中，一名華人面孔的女子常試用筷子吃瑪格麗特披薩、義式香炸甜卷、番茄醬意麵。模特兒一副夾不起來的樣子，旁白還用中文口音說道「對你們來說還是太大了嗎」，最後建議直接拿一根筷子吃中間陷料。

▲Dolce & Gabbana廣告遭批辱華。（圖／翻攝自D&G官方instagram）

許多華人於影片釋出當晚在D&G米蘭旗艦店門口聚集，手持「Not Me」圖片，進行無聲的抗議行為，就算下著雨也繼續著，參與者包含中餐廳老闆、設計師，還有曾走過D&G秀的男模劉星宇。一位抗議者表示，「要讓大家看到，中國人是有自己的態度的」。

▼華人於D&G米蘭店外自動發起抗議活動。（圖／翻攝自梨視頻）