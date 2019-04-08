站壁妹看透人生！中年大叔進門　強逼脫褲「跟桌角先嗨一場」

▲性工作者的經歷並非一般人可以理解。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

自古以來，只要有人類的地方就會有慾望，有慾望的地方就會有滿足的人，性工作者雖然在台灣尚未合法，但在歐美許多地方，已經成為合法工作，也因此許多性工作者便開始出來大方分享自己的工作經驗。日前就有一名性工作者在接受外媒訪問時，提到自己曾被要求跟桌子發生性關係給客人看，接觸千奇百怪的人並非人人都做得了這樣的工作。

綜合外媒報導，一名化名潔西（Jessy）的性工作者，日前在訪問中介紹了自己的工作，「常常來光顧的客人，大部分都是希望可以得到短暫『愛情』的感覺，甚至只是進來說說話，不想得到一些過於強勢的回應或是批評。」在潔西的經驗中，許多男性顧客都可能在家庭或是伴侶間找不到被肯定的感覺，因此透過跟性工作者發生關係，來肯定自己。

潔西也提到，的確也會遇到一些會有奇怪癖好的人，例如曾遇過一名男子以40歐元（約2000元台幣）要求她往雙腿間踢；或是有年紀較大的客人、看似很好的老人，希望可以用性玩具控制她；當然像是被強暴、角色扮演，是比較常遇到的。

在潔西成為性工作者的生涯中，最令她印象深刻的，莫過於某次遇到的客人，她要求潔西跟桌子、其他家具發生關係，並且一邊以羞辱的言論、行為來對待她，這讓潔西當下相當不知所措。而她也表示，如果女生可以以更好的方式賺錢，那麼盡可能別讓自己進入這行，「如果要進入這行，就要有十足的心理準備」。