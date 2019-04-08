南韓「特殊滅火隊」挺進江原道大火　約聘10個月最慘待遇曝光引眾怒

▲ 南韓江原道束草大火。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

南韓江原道麟蹄郡、高城郡、束草市、江陵市及東海市等5個行政區在4至5日間發生森林大火，消防當局出動數十架直升機、800多輛消防車、逾1萬人力，歷經4天才完全撲滅火勢。《中央日報》7日報導，投入救援的人力大多是隸屬消防廳的消防員，但深山裡還有一群與惡火搏鬥的無名英雄，他們是隸屬山林廳的88人「森林大火災難特殊滅火隊」。

山林廳自2016年起招募特殊滅火隊，做為專門處理森林大火的要員。根據山林廳說法，此前也曾有類似人員，但隸屬於民間自治團體，無法支援全國性業務，因此在2016年開始招募，至今募得330人，分布於全國5個地方山林廳、27個國有林管理所。他們的工作是深入山中各個角落，撲滅火災。即便發生大火、需出動直升機，他們也會在事後親自深入山中，處理殘火。

特殊滅火隊專為森林大火而設，裝備也與一般消防員不同。針對住宅火災設計的消防水龍帶口徑較大、長度較短，而森林大火地點通常離道路較遠，因此無法派上用場。而山林廳特殊滅火隊所使用的水龍帶雖然口徑較小，長度卻可達到1公里以上，能夠深入深山；陡坡或距離道路、溪谷太遠等消防車無法到達的地方，便由特殊滅火隊親自挺進。

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▲ 江陵大火。（圖／路透社）

《中央日報》指出，特殊滅火隊才是處理森林大火的最佳化團隊，擁有高度的專業性，肩負危險的任務。然而，這330人卻不是正職，而是約聘人員，待遇也相當惡劣，與高專業度的業務內容完全不成正比。

由山林廳1月在官網刊登的特殊滅火隊招募公告可見，將招募在2019年1月28日起至6月30日為止的短期人員，工作期間不到半年，薪水以日薪計算，每天薪水為10萬韓元（約新台幣2693元），工作地點則為「山林內外、森林大火現場等」。事實上，山林廳多年來也不斷向政府表示，希望延長特殊滅火隊的約期，或是允許連續雇用。

國立山林科學院山林防災研究科科長李秉斗（이병두，音譯）更指出，由於特殊滅火隊是約聘職員，每年都需要從零開始，「為了提升專業度及精銳性，無論如何都應允許連續聘用」；現因受制於《勞動法》，最長只能10月一聘，希望未來能將限制取消。相關報導曝光後，引起大批民眾為特殊滅火隊打抱不平；山林廳8日稍早宣布，已經與相關部門展開討論，推動將特殊滅火隊轉為正職人員。