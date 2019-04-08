馬爾地夫流亡前總統歸國「率執政黨國會大勝」　將查積欠中國債務

▲ 索利（左）及納希德（右）4日共同出席選前造勢活動。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

馬爾地夫前總統納希德（Mohamed Nasheed）5個月前才結束流亡生活回國，便率領馬爾地夫民主黨（Maldivian Democratic Party，縮寫為MDP）在6日的選舉中取得壓倒性勝利，拿下國會超過2/3席位，戲劇性的重返國會最高職位，誓言全面改革、終結政府腐敗，也有望推動調查前朝大幅向中國舉債，使國家陷入財政困難。

現年51歲的納希德承諾，在這個印度洋群島擺脫多年的鐵腕統治、政治危機和腐敗醜聞以後，將利用該黨的授權，開創一個穩定及民主的新時代。他7日在首都馬利（Malé）向支持者表示，「我們的首要任務是為政府帶來和平。」

根據該國選舉委員會，民主黨在由87名議員組成的國會中贏得68個席位，共和黨（Jumhooree Party，縮寫為JP）位居第二，僅獲得7個席位。獨裁前總統雅門（Abdulla Yameen）此次並非參選人，但他領導的馬爾地夫進步黨（Progressive Party of Maldives，縮寫為PPM）仍被視為納希德的勁敵，在選舉中卻只取得4席；其餘席次則由小黨及無黨派人士拿下。

請繼續往下閱讀...

▲ 住在斯里蘭卡的馬爾地夫選民投下國會大選選票。（圖／路透社）

雅門2018年9月面臨洗錢及挪用公款等指控，讓曾擔任納希德副手的民主黨參選人索利（Ibrahim Mohamed Solih）意外取得勝利。雅門結束5年任期，被迫下台。索利上任後，曾被雅門禁止參選總統的納希德才得以返國。

納希德7日宣布，「勞力士（Rolex）手表和光之山（KOH-I-NOOR）鑽石的時代已經結束」，暗指此前一起國會議員被鑽石等奢侈品收買的醜聞。他向支持者說道，「你們今天選出的議會是正直的。你們渴望重建國家整體的幸福感，希望我們能成功實現你們的願望。」

馬爾地夫在2008年進行政治改革，執政長達30年的獨裁統治者蓋約姆（Maumoon Abdul Gayoom）下台後，實施行政總統制。正準備接任立法機構領導人的納希德7日承諾，將取消總統制，將國家轉變為議會民主制，「馬爾地夫將迎來新的黎明，金黃色的黎明」，而黃色是民主黨的代表色。

▲ 索利2018年9月當選總統。（圖／路透社）

索利則發表聲明宣布，該黨在國會取得絕大多數議席，但也提醒，「在我們慶祝的同時，也不能忘記面前的巨大挑戰。」他在選前為民主黨拉票時，要求選民選出能夠與他攜手合作的國會，讓他兌現去年競選總統時許下的承諾，調查雅門貪汙案。

雅門擔任總統期間配合中國大陸的一帶一路政策，簽訂多份基礎建設合約，使馬爾地夫對中國的債務累積高達30億美元（約新台幣925億元），拖垮國家經濟，但雅門從未認錯。2015年，納希德更在雅門任內被判13年監禁，1年後逃離馬爾地夫，直到去年11月為止，還是一名流亡在外的逃犯。索利推翻雅門以後，最高法院撤銷對納希德的指控，讓他得以回國。

自該國2008年實施多黨政治以來，這是首次有單一政黨取得壓倒性勝利，也為納希德的回歸畫下圓滿的句號。去年9月總統大選前，正流亡斯里蘭卡的納希德宣稱，國家高達80%的外債是欠中國的，指責鐵腕前總統雅門將這座海島天堂抵押給北京。索利也承諾扭轉此一局面，同時調查前朝與中方的關係。