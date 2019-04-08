棄當高薪律師…中年轉攻廚房震驚家人　7家連鎖餐廳都是她的

▲尼莎一直對料理懷抱熱情。（圖／翻攝自臉書／Nisha Katona）

國際中心／綜合報導

英國48歲女子尼莎（Nisha Katona）曾任職律師20年，這份工作既高薪又穩定，然而，她深知心中最大的夢想其實是開一家印度料理餐廳後，便果斷放棄法律工作，還要背負家人不看好的龐大壓力。如今，她的餐廳發展成連鎖店，在英國總共有7家，她希望能藉此鼓勵更多女性。

尼莎年輕時在利物浦擔任家庭與兒童法律律師，直到自己40多歲時，她發現內心的渴望是開一家現代的印度餐廳；她的親朋好友並不看好這個決定，反而擔憂會造成中年危機。

事實上，尼莎非常清楚輕易辭職會有風險，這代表她要割捨一份高薪工作，她還有貸款要繳清，但她也知道，成為專業廚師是長久以來的夢想。2014年時，她開始行動，餐廳名字稱為Mowgli街頭食物，專門提供道地的印度美食，沒想到很快就收到歡迎。

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▲尼莎發想的料理。（圖／翻攝自推特／Nisha Katona）



尼莎的雙親來自印度，一家人1960年代移民到蘭開夏（Lancashire），她從小就喜歡印度菜，還會研發新菜色，雖然經常參加烹飪課程，但從來沒有受過專業廚師的訓練，她只能向祖母與家裡的菜餚學習。

創立自己的餐廳品牌前，尼莎曾推出烹飪課程，也透過YouTube經營名聲，她做了大量的市場調查，包括晚上站在其他店面前，觀察其他企業如何操作。她的菜餚基本上都要包含簡單、清新與精緻的元素，同時具有現代風味。

不過，創業過程當然也有困難，尼莎坦承進入由男性主導的餐飲業時，她沒想過壓力如此龐大。當時她沒有太多時間能陪伴女兒，難免遇到他人的批評，「讓我震驚的是，如果今天是丈夫，或單純是個男人，我就不會得到這種批評。」

憑藉著持續的努力，尼莎還是在競爭的餐飲業拿下不錯的成績，短短4年多的時間，她的7家餐廳分別坐落在曼徹斯特、伯明罕、牛津等都市。今年初，她還獲得大英帝國勳章（MBE），表揚她對於英國餐飲業的服務，「這是最讓人感動的時刻，對於我的母親來說，她50年前來到英格蘭，當時什麼也沒有，這無法言喻。」