大餅妹變身冶豔美女　爸酸「長相會帶來不幸」噴415萬開挖臉蛋

▲ikirichan被父親說長太醜，至今已經花410萬整形。（圖／翻攝自推特@ikirichan下同）

國際中心／綜合報導

每個人生來都是特別，但若有機會都會希望可以追求更好的狀態。近日在日本推特上，一名21歲網紅「いきりちゃん」（Ikiri）就大方貼出自己10年來的轉變，但從小時候到現在的長相卻有相當明顯的不同，原來是因為父親一句「妳的長相會帶來不幸，讓Ikiri自16歲開始就走上了整形之路，至今已經花了415萬台幣在外表上。

Ikiri在推特上分享自己小時候的照片，讓不少粉絲相當震驚，單眼皮、小眼睛配上肉餅臉，以小女孩來說是相當可愛，但在她父親的眼中卻是醜陋的，甚至還跟Ikiri說道「妳的長相會為他人帶來不幸」。Ikiri為了要顛覆爸爸的想法，在16歲時寫了信告訴母親，希望可以割雙眼皮，當時母親以為只是單純的小改變，於是就同意。

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▲小時候的單眼皮，看起來其實相當可愛。

沒想到Ikiri在割完雙眼皮後，開始思考自己臉蛋上其他能夠改變的地方，母女倆還因此大吵，最終母親因為吵不過女兒，也不希望Ikiri自卑於是心疼轉為支持「即便妳長相不同了，我還是妳媽媽」聽在她的心裡，認為這是媽媽的一種支持，於是接著開始對眼睛、鼻子等地方進行改造。

年僅21歲的Ikiri就已經動過許多整形手術，甚至也自己到南韓求助當地的專業診所，面對需要全身麻醉讓她害怕不已，還寫下遺書希望家人可以探望她。光在整形上Ikiri已經花了約1500萬日幣（約台幣415萬），母親也漸漸接受她整形的想法。

Ikiri也時常在推特上分享自己整形的心得，呼籲有想要整形的人一定要慎選診所，再三的諮詢才能夠避免悲劇的發生，因為整形往往都是「不可逆」的，整形只是一種讓自己更好的方式，不是真的改變所有的生活狀態。

▲如今整形完變成美艷女孩。