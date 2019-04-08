老媽7.7萬出售親生兒子買毒　爽完還想再賣2歲女兒

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國際中心／綜合報導

美國德州29歲的媽媽加爾薩（Esmeralda Garza）因為買毒品欠下2000美元的債務，竟然答應以2500美元的價格賣掉年僅7歲的兒子，之後又企圖販賣分別才2歲及3歲的兩名女兒，最後一共揹上3項販賣兒童罪，被判處6年有期徒刑入獄。

根據《KRIS Corpus Christi News》報導，加爾薩與男友為了買毒品欠下2000美元（約6.1萬元新台幣）的債務，她籌不出錢竟然異想天開，決定以2500美元（約7.7萬元新台幣）的售價賣掉7歲兒子，並簽署撫養權轉讓等相關文件，還完債務後還把剩下的500美元現金收進口袋，完全不顧孩子的死活。

▲男童遭母親以2500美元的價格賣掉，兩個妹妹也差點遭殃。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

德州警方去年6月執行掃毒任務時，意外發現這名被賣掉的7歲男童，進而揪出這起非法販運人口的案外案，接著循線逮捕加爾薩，這才知道她賣掉兒子之後，還試圖出售兩名年僅2歲、3歲的女兒。

加爾薩落網後坦承犯行，最後一共揹上3項販賣兒童罪以及洗錢等罪名，本月5日確定被判處6年有期徒刑，洗錢部分則判刑2年。至於被賣掉的男童撫養權到底該歸誰，德州檢方將以個案的方式展開後續處理。

▼加爾薩為了吸毒，連自己的親生兒女都願意賣掉。

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