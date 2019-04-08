美國女遊烏干達「被綁架5天」平安獲釋！華府拒幫付1500萬贖金　

▲美國觀光客在烏干達被綁架，平安獲釋（圖／翻攝自ABC）

記者錢玉紘／綜合報導

美國女子恩迪柯特（Kim Sue Endicott）日前到烏干達旅遊，與導遊羅梅佐（Jean-Paul Mirenge Remezo）一同被綁架，被俘虜了5天後，當地警方在推特上表示，兩人已經平安獲釋，身體狀況良好，但獲救細節還未曝光，也不清楚是誰幫忙付了贖金。

恩迪柯特來自加州，她在2日前往烏干達伊莉莎白女王國家公園（Queen Elizabeth National Park）時，和導遊羅梅佐一起被4名槍手擄走。當地警方表示，救援行動在周日晚間展開，槍手得到贖金之後，將兩人釋放，但是目前還不知道付贖金的人身份為何。

烏干達當局表示，兩名人質被發現的時候都沒有受傷，健康狀況也良好，目前已回到國家公園內的旅館休息，並由維安團隊保護著，非常安全。美國總統川普也在推特提到恩迪柯特與羅梅佐被釋放的消息，「上帝保佑他們和他們的家人」。

恩迪柯特被綁架的消息傳出之後，槍手要求支付約50萬美元（約1,540萬元台幣）的贖金，她的家人向美國政府求助，不過卻被國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）拒絕，他表示，「把錢交給歹徒或恐怖份子只是助長這些團體的勢力，讓他們可以吸收更多人，製造更多綁架案，不論是當地人或其他外國觀光客都會有危險。」

蓬佩奧的言論讓恩迪柯特的家人相當不滿，堂哥奇斯（Keith Endicott）就表示，「我聽說國務卿不打算付贖金，那好啊，就派出海豹部隊搭飛機去救她，國務卿不想付錢，我覺得合理，但他也沒有表示有其他處理方式，也許他們有做這些事，但誰知道呢」。

有關恩迪柯特和羅梅佐被救出的細節並未曝光，美國廣播公司（ABC）幾天前報導，烏干達的軍機和至少6架直升機停在國家公園附近的機場，也有許多車輛進出，烏干達警方受訪時僅表示，一切都準備好了，並且有信心救出人質。