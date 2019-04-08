川普第3度缺席白宮記者晚宴　寧願自辦造勢會「取暖」

▲川普表明，今年的白宮記者協會晚宴仍不會出席。（資料照／路透）



國際中心／綜合報導

一年一度白宮記者協會晚宴將於4月27日舉行，傳統上美國總統會出席晚宴，並發表內容輕鬆的演說，但自從川普就任美國總統後，就從未出席過晚宴。儘管川普去年底曾暗示今年可能參加，但他5日明確向媒體表示，自己今年也不會出席，是第三次缺席晚宴。

綜合外媒報導，川普對媒體表示，「晚宴繼無聊又消極」，他將會另外舉辦一場大型集會，理由是因為他喜歡「正面的事」，但他並沒有說明集會將於哪裡舉行。川普前兩年都拒絕出席白宮記協晚宴，選擇與支持者同溫層聚會，被形容是美國歷史上與媒體關係最差的總統。

去年在晚宴上大談人身攻擊玩笑，獲得兩極評價的偕星沃爾夫（Michelle Wolf）批評，川普「沒種」到場接受別人的玩笑，形容他「脊椎不夠粗」。沃爾夫在紐約一場活動上說，「你知道，他大概真的很忙，因為他得去打高爾夫，而且老實說，我不確定有沒有人想看他吃東西。」

白宮記者協會最早在1921年首次舉行，歷史上只有少數幾位美國總統曾經缺席。尼克森曾拒絕出席1972年的晚宴，卡特也曾在1978年以「太累」為由缺席。1981年，雷根總統也曾因為槍擊需要休養而缺席過一次。

川普雖然不願出席記協晚宴，但似乎很樂意參加造勢活動。川普6日在拉斯維加斯出席共和黨猶太人聯盟年會狂打「以色列牌」拉攏猶太裔，包括美國大使館搬遷至耶路撒冷，以及承認以色列對戈蘭高地主權，試圖在2020年總統大選中爭取更多支持。

美國政治傳統，猶太裔普遍偏向自由派，因此較多支持民主黨；川普為了縮小兩黨在猶太裔人士支持度上的差異，主打「以色列外交」作為最佳宣傳，獲得全場熱烈掌聲。

川普毫不諱言，他的決策受金主政治捐獻影響。共和黨金主、博弈業大亨艾德森（Sheldon Adelson）2016年就曾捐了3000萬給川普競選總部，2018年期中選舉又捐了1億元給共和黨。