大戰即將爆發！利比亞反抗軍閃電攻勢直逼首都　政府軍城外50公里強勢反擊　

▲哈夫塔率領的反抗軍直逼黎波里，政府軍已下令備戰。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

北非利比亞內戰持續升溫，軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）於本月4日帶領反抗軍發動閃電攻勢，企圖奪下由政府軍控制的首都黎波里（Tripoli），政府軍也隨之進行反擊，6日上午爆發最新一波衝突，儘管尚未有任何傷亡消息傳出，不過反抗軍已經宣示要報復，雙方持續在首都南方郊區對峙，火藥味濃厚。

根據《BBC》報導，哈夫塔率領的反抗軍「利比亞國民軍」（Libyan National Army）在今年早些時候就占領了利比亞南部以及部分油田，4日號令向黎波里進軍並奪取了南方80公里外的蓋爾揚市（Gharyan），接著6日又兵臨首都之外，宣稱完全控制國際機場。聯合國與歐盟支持的利比亞民族團結政府已經宣布進入備戰狀態，雙方在距離黎波里南方不到50公里處發生零星衝突，大戰一觸即發。

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聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）正在首都和政府軍討論危機應對，政府方的利比亞總理薩拉傑（Fayez al-Sarraj）表示，他所帶領的政府將伸出雙手、邁向和平，但哈夫塔卻宣布叛變，已經下令部隊必須處理那些破壞國家、恐嚇人民的份子，並將領頭者繩之以法。

帶領反抗軍的哈夫塔5日回應古特瑞斯，表示除非政府方的「恐怖份子」和「犯罪集團」被他的軍隊消滅，否則將會持續進行「解放國土」的軍事行動。由於局勢動盪，雙方已經各自準備下一波攻勢，黎波里的居民為因應即將爆發的大戰，已經開始囤積食物、燃料和生活必需品。