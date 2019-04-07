新娘穿夢幻禮服　婆婆盯「微凸小腹」潑冷水：看得到你的晚餐

▲穿上美麗的婚紗是許多女性的夢想。（圖／示意圖／pixabay）



國際中心／綜合報導

英國一名準新娘尼可拉（Nichola）日前與家人參加電視節目，當她穿著白色禮服現身時，她的婆婆卡羅琳（Caroline）卻盯著她的小腹露出為難神情，甚至忍不住說「我可以看到你晚餐吃了什麼」，讓現場氣氛一度尷尬。

TLC節目《我的夢幻婚紗》主要是讓準新娘找到夢想中的婚紗，也會邀請家人一起來發表感想。尼可拉日前參加節目，她坦承對於自己的身材有些緊張，深怕找不到適合的禮服，她原本想試的都是保守風格的服裝，不過主持人溫國興（Gok Wan）要她可以跳出舒適圈。

尼可拉後來穿上一件要價1299英鎊（約台幣5萬元）的白色婚紗，她的男友相當喜歡。不過，婆婆對此卻是露出尷尬神情，一副欲言又止的模樣，尼可拉也直接要她說出來，她便回應這件禮服會讓新娘看起來身材不佳，彷彿連晚餐吃了什麼都能看出來。

44歲的時尚專家溫國興聽到這番言論後皺起眉頭，大家也不知道該說什麼。婆婆此時則緩頰，很多配件在準新娘身上都很美麗，「只是我覺得有些東西會更合適。」

所幸，主持人在腰間處做了一些調整後，禮服在尼可拉身上變得更加美麗。準新娘非常感動之餘，婆婆也終於稱讚看起來很棒，「他完全解決我過去擔心的東西，取而代之的是非常漂亮的東西」，由於終於找到合適的婚紗，她與自己的媽媽在禮服店也流下眼淚。