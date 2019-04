新娘穿夢幻禮服　婆婆盯「微凸小腹」潑冷水：看得到你的晚餐

▲穿上美麗的婚紗是許多女性的夢想。(圖/示意圖/pixabay)



國際中心/綜合報導

英國一名準新娘尼可拉(Nichola)日前與家人參加電視節目,當她穿著白色禮服現身時,她的婆婆卡羅琳(Caroline)卻盯著她的小腹露出為難神情,甚至忍不住說「我可以看到你晚餐吃了什麼」,讓現場氣氛一度尷尬。

TLC節目《我的夢幻婚紗》主要是讓準新娘找到夢想中的婚紗,也會邀請家人一起來發表感想。尼可拉日前參加節目,她坦承對於自己的身材有些緊張,深怕找不到適合的禮服,她原本想試的都是保守風格的服裝,不過主持人溫國興(Gok Wan)要她可以跳出舒適圈。

尼可拉後來穿上一件要價1299英鎊(約台幣5萬元)的白色婚紗,她的男友相當喜歡。不過,婆婆對此卻是露出尷尬神情,一副欲言又止的模樣,尼可拉也直接要她說出來,她便回應這件禮服會讓新娘看起來身材不佳,彷彿連晚餐吃了什麼都能看出來。

44歲的時尚專家溫國興聽到這番言論後皺起眉頭,大家也不知道該說什麼。婆婆此時則緩頰,很多配件在準新娘身上都很美麗,「只是我覺得有些東西會更合適。」

所幸,主持人在腰間處做了一些調整後,禮服在尼可拉身上變得更加美麗。準新娘非常感動之餘,婆婆也終於稱讚看起來很棒,「他完全解決我過去擔心的東西,取而代之的是非常漂亮的東西」,由於終於找到合適的婚紗,她與自己的媽媽在禮服店也流下眼淚。

"I can see what you've had for dinner"