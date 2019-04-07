直接在你旁邊游！日本打造「水族館廁所」　網直呼：超美der~

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又來一個IG熱搜網美點！你能想像上廁所時，有上百條魚在旁邊看你上廁所嗎？日本兵庫縣一間「Mumin Papa」餐廳打造了全世界最特殊的「海底世界廁所」，在上廁所時，不僅能欣賞上百條魚及烏龜在水裡優游，一進到廁所，馬桶蓋彷彿有紅外線般，還會自動掀開。有日本網友實地走訪這間廁所，直呼「這是我人生中看過最具衝擊的廁所！」

有網友PO出這家位在日本兵庫縣明石是海邊附近的Mumin Papa餐廳，擁有最具視覺享受的廁所。店家約10年前重金砸下3000萬日元（約台幣826萬元）打造水族館廁所，當初是為女性專屬設計，後來漸漸吸引許多顧客前來打卡拍照。從影片可見，一打開門馬桶蓋就會自動掀起來再放下，像是在歡迎顧客使用，環顧四周還有許多魚兒、烏龜在陪伴如廁。

▼日本兵庫縣一間餐廳打造水族館廁所。（圖／翻攝自@kwsmtkm_0429 Twitter）

貼文發出後，短短幾日已超過180萬次觀看、4萬多按讚數，許多網友看到如此療癒的廁所，紛紛留言「超美der水族箱」、「喜歡潛水的人，會愛死這間廁所」、「買房子的時候可以參考一下」，也有人打趣說「如果潛水員剛好看到你在上廁所怎麼辦？」、「眾目睽睽下我上不出來」、「沖水後就會看到後面水族箱出現一陣褐色煙霧」，還有異想天開的網友說「如果後面游一隻鯊魚，你還上不上得出來？」



