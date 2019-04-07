超抗藥「耳念珠菌」襲全球　致死率達60%…5成病患感染90天內死亡

▲培養皿中的耳念珠菌（Candida auris）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

全球病患對抗生素的依賴程度日益升高，這也變相加速了病菌產生抗藥性，尤其是新發現的「耳念珠菌」，它對抗生素具有強大的抗藥性，一旦被感染就很難根治，近半數的病患都在感染後90天內死亡，美國聯邦疾病防治中心（CDC）將它列入「緊急威脅」細菌名單。

根據《紐約時報》與《海灣新聞》報導，去年5月一名老人在紐約市西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）開刀時，被發現感染「耳念珠菌」（Candida auris），立刻被送進重症病房，結果這名老人仍在90天內死亡，而它住的病房佈滿耳念珠菌，醫護人員必須透過特殊的殺菌設備，甚至直接拆掉天花板與地板才能徹底消滅細菌。

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▲耳念珠菌致死率高達60%。（圖／達志影像／美聯社）



感染耳念珠菌的的死亡率高達30%至60%，尤其對於免疫系統較差的老人與小孩，或是已經住院的病患來說，有著更高的致死率，且有超過半數的患者都會在90天內死亡。聯邦疾病防治中心表示，有90%的耳念珠菌對至少1種抗生素具有抗藥性，30%對2種或2種以上的抗生素具有抗藥性，因此很難根除。

華盛頓大學醫學院估計，美國每年因抗藥性病菌死亡的人數高達16萬人，全球死亡則約有70萬人。公共衛生專家警告，過去幾十年來，人們濫用抗生素治療細菌，長久下來增加了這些細菌的抗藥性，若不降低醫療系統對抗生素的依賴，在未來恐怕會出現更恐怖的抗藥病菌。