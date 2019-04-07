64歲男搭飆風戰機「誤觸」彈射手柄　連人帶椅噴出機艙

▲法國達梭公司所生產飆風戰機（Rafale），目前也是法國空軍的主力戰鬥機。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

法國一架戰機3月發生一名搭機的非軍方人員被彈出機艙，身受重傷。據了解，該名男子疑似因沒有受到專業訓練，在搭機時誤觸彈射手柄，才會發生意外，所幸目前沒有生命危險。

根據Aerotime News報導，法國軍方一架雙座位的「飆風B型」戰機（Dassault Rafale B）3月20日從聖迪濟耶空軍基地（Saint-Dizier）起飛後，一名坐在戰機後座的男性突然從後座彈射出來，整個人就這樣連同座椅穿過頭上的玻璃頂罩，彈出機外。

該名64歲的男子疑似是因為太過緊張，不小心啟動位在兩腿之間或是頭頂的彈射手柄，因而被彈射出機艙外。男子被彈出機外後，座椅的降落傘雖然隨即打開，讓他減速緩緩降落於跑道，但背部仍受到重傷，所幸並無生命危險，而飛行員則是被玻璃碎片割傷。

男子雖然傷勢不輕，但當局並未透露出他的身分，也沒有說明為何這名非軍方人員會搭上戰機。據了解，軍方偶爾會邀請記者與官員體驗搭乘戰機，同時進行「考察」。該架戰機經過檢測與維修後，已在3月28日復飛。