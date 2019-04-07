下半身裸露！醫院走廊當眾「幫阿嬤換尿布」法院判女看護性虐待

▲女看護在沒有得到對方的同意下，直接在走廊上脫掉阿嬤的內褲。（圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合外電報導

南韓仁川市一間療養院2017年發生一名58歲的女看護在走廊上替行動不便的80多歲老阿嬤換尿布，導致阿嬤的下半身當眾裸露，身心受辱，家屬因此決定提告。一審法官根據老年人福祉法，認定女看護沒有「做出性騷擾等言行」，因此判處無罪，但家屬不服上訴，上訴庭法官認定看護行為是「性虐待」的一種，因此判處賠償50萬韓幣（約台幣1.3萬元）。

根據《韓聯社》報導，這名女看護2018年3月22日晚間9時56分左右在仁川市西區的一間療養院值勤時，為了幫負責照顧的84歲老阿嬤更換尿布，竟把病床推到醫院2樓人來人往的走廊上，在沒有任何遮蔽物的狀態下，更換阿嬤的尿布，讓對方的私處直接裸露在外，造成阿嬤身心受辱。

女看護聲稱，因為當時阿嬤與病房內的其他老人發生爭執，所以才會把病床推到走廊更換尿布。一審法庭中，法官認為，根據老年人福祉法，導致受害人感到不舒服的性騷擾，必須是做出猥褻的言行時才能夠成立，但女看護的本意並非要猥褻被害人，因此判處無罪。

對此，檢方認為，在公共場所沒有任何遮蔽物，直接更換被害人尿布的行為，等同於造成被害人感到羞恥的性虐待行為，因此決定上訴。事實上，當時走廊上還有另外3名看護，且一旦其他病房的長者突然走出病房，就能直接看到更換尿布的場面。

上訴庭中，法官認定，即使是身體不便於行、無法自理大小便的長者，也應該尊重其身體自主權，且該看護甚至未在被害人的同意下，就擅自在公開場所脫掉她的尿布，因此推翻一審的無罪判決，判處賠償50萬韓幣（約台幣1.3萬元）。