有妹妹讓人生更美好！姐妹是家中「催化劑」　英研究：更會社交

▲不少男生都會說，「真希望有個妹妹」。（圖／示意圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

英國一份以708名年輕人為調查樣本的研究發現，一個人的成長過程中若有姐妹陪伴，將會更能夠透過溝通解決問題，在社交上也會更靈活自得，對於生活的滿意度也高於平均值！

《年輕人的家庭結構與心理健康》（Family Structure and Psychological Health in Young Adults）針對708名18到21歲年輕人的調查結果發現，比起生長環境中獨自一人或有兄弟的人，姐妹的陪伴會對個人心裡健康有更加正面的幫助。該研究人員推測，原因可能是因為女性對於溝通的意願更大，而且更善於在生活中鼓勵家人。

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▲研究指出，姐妹在家人和手足之間通常能夠起氣氛軟化和溝通的作用。（圖／示意圖／pixabay）

許多男性會因為社會期待與刻板印象中的「男生應該要堅強」，而習慣把悲傷留給自己，研究指出，有個姐姐或是妹妹在家中起到催化劑的作用，促進家人間透過頻繁地溝通，會更容易解決問題，也較能夠化解生活中的壓力。

該研究中有294位男性、414位女性，其中96位是獨生子女，208位同時擁有兄弟姐妹，206位只有兄弟而沒有姐妹，還有198位只有姐妹沒有兄弟。

2009年的另一份研究指出，家中有姐妹的存在，能夠有效促進同理心、自尊心和人際關係。對於男性而言，從小和姐妹相處能夠提早掌握與異性的交流方式，在社交技巧上能夠更凸出。

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