18歲辣媽吃避孕藥停經…驚覺小腹「一夜隆起」　45分鐘後2女兒出世

▲嫩媽吃避孕藥懷第二胎，產前晚上「肚子還是平的」。（圖／翻攝臉書）

國際中心／綜合報導

蘇格蘭（Scotland）1名育有1女的18歲年輕母親蕾嘉特（Emmalouise Leggate），平時有吃避孕藥的習慣，月經在服用避孕藥不久後就沒來了。她原以為停經是服用避孕藥的關係，沒想到在2018年7月某個晚上入睡前還是平坦的肚子，竟然在隔天起床時「膨起來了」，並在45分鐘後生下1名7磅12盎司（約3.5公斤）的女嬰。

綜合外媒報導，住在格拉斯哥（Glasgow）的「嫩媽」蕾嘉特表示，由於平常服用避孕藥時，沒有出現晨吐或胃口改變等的種種懷孕特徵，加上肚子沒有明顯隆起，所以根本不知道自己懷有身孕。她說，孕婦一般會在懷孕20周左右感覺到胎兒踢肚皮，但這個女兒卻一點動靜都沒有。

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▲蕾嘉特很開心能擁有拉萌。（圖／翻攝臉書）

蕾嘉特表示，剛開始吃避孕藥時有輕微出血狀況，不久後就停經了，因此一直以為是吃了避孕藥的關係。在不知情的懷孕期間，蕾嘉特的體重有稍微增加，但不是只有肚子的隆起特別凸出，而是全身一起發福，所以就連媽媽也以為她只是發福了，要她多做運動減肥。

▲蕾嘉特目前已和男友拉蒙（Sean Lamont）育有2名女兒。（圖／翻攝臉書）

蕾嘉特於2018年7月16日晚上入睡前，肚子還屬於平坦的狀況，但到隔天起床時，她卻驚覺自己的肚子腫了。她立刻被祖母開車帶到醫院，當車子抵達醫院停車場時，她的女兒就已經出生了。

醫生說，蕾嘉特的小女兒拉萌（Clara Lamont）出生時已經足月大了，身體狀況非常健康。對於腹部為何在懷孕期間沒有隆起跡象，蕾嘉特說，醫生也無法給出一個確切的答案，只說胎兒形成的位置在她的後背，而這種情況其實不罕見。

蕾嘉特目前已和男友拉蒙（Sean Lamont）育有2名女兒，她說，能在懷上拉萌讓她覺得非常幸運。