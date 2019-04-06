美媒揭露「擊落F-16真相」！一次打臉整個印度　玻璃心都碎了

▲印度軍方日前出示尋獲的殘骸，當作擊落巴基斯坦的F-16戰機的證明。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

印度與巴基斯坦2月底在克什米地區爆發衝突，印巴雙方各自宣稱擊落對方戰機，不過印度不但無法拿出證據證明，且還有一名飛官遭巴軍俘虜。美國《外交政策》（Foreign Policy）引述兩名美國官員的說法，經美方派人清點，確認巴軍的F-16數量並未短少，形同打臉印度空軍。

事後，印度空軍堅稱在2月27日空戰中擊落1架巴基斯坦戰機，且根據蒐集到的證據顯示是1架F-16，駁斥美媒報導。而撰寫這篇報導的作者Lara Seligman也慘遭印度網友的「民族洗禮」，推特帳號一度遭印度網友灌爆。

根據先前的報導，印度空軍宣稱在2月27日的克什米爾空戰中，中校飛官阿比南丹的米格-21座機在被擊落之前，也鎖定並擊落了一架巴軍F-16戰機，並出示在空戰地點附近發現的AIM-120飛彈殘骸，指控巴基斯坦其違反軍售協議，以F-16向印度發動進攻。巴國軍方則堅稱自己並未出動F-16戰機。

《外交政策》文章指出，由於此事牽涉到美國對巴基斯坦軍售的終端用戶協議，美方要求巴基斯坦定期接受美方檢查，確保戰機數量無誤且受保護。一名美國高階國防官員透露，事發後巴基斯坦邀請美方人士前來清點戰機數量，雖然有部分F-16無法立即接受清點，但美方仍在數周之內點清了F-16數量，結果一架都沒有缺少。

另一名美國官員也證實，美國沒有發現巴基斯坦缺少任何一架F-16。但文章中同時指出，證據顯示巴基斯坦F-16確實涉入2月27日的空戰中，因為當天印巴雙方出動的所有飛機中，只有巴軍操作的F-16有能力發射美製AIM-120空對空飛彈。

▼《外交政策》報導，美方清點顯示，印度並沒有擊落巴基斯坦F-16。（圖／翻攝foreignpolicy.com）



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目前正值印度國會大選前夕，《外交政策》此刻披露的事件真相，顯然讓尋求連任的印度總理莫迪（Narendra Modi）非常尷尬，因為是印度先出動戰機空襲巴基斯坦報復恐怖攻擊，結果自家戰機卻被擊落，還有飛行員被俘。反對黨開始指責莫迪政府誤導公眾，利用空襲事件塑造自己「鐵漢」形象，目的只為爭取更多選票，更質疑印度空軍除了飛彈殘骸外，無法拿出更多擊落F-16的證據。

在《外交政策》文章刊出後，包括文章相關留言及女記者Lara Seligman本人的推特帳戶上，瞬間湧入了大量來自印度的「愛國網友」，部分質疑美國沒有將巴基斯坦從約旦購入的F-16包含在內；另外也有人質疑，是美國刻意包庇自家軍工業，不願意承認F-16戰機被老舊米格-21擊落的事實。

事實上，即便是第三方國家轉讓的美製裝備，也包含在軍售終端協議中，因此包括巴軍從約旦購買的F-16也在清點名單上，結果巴基斯坦空軍仍然是一架F-16未少。

印度空軍則立刻發表一份聲明，重申「擊落巴基斯坦F-16」。聲明中說，「印度軍隊2月27日確認，在兩處不同地方目擊墜機，兩處地點相距至少8至10公里，其中1架為印度空軍的米格-21，另一架為巴基斯坦空軍戰機。我們蒐集到的訊息表明，巴軍被擊落的是1架F-16。」

▼印度即將舉行國會選舉，總理莫迪領導的政府爭取連任。（圖／路透）

