叛亂軍頭「閃電戰」…直逼的黎波里城下　利比亞瀕臨內戰邊緣

▲利比亞公路上的軍用皮卡車隊。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

利比亞軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）帶領號稱「利比亞國民軍（Libyan National Army）」的叛軍部隊發動閃電攻勢，6日已經兵臨首都的黎波里（Tripoli）城下，並宣稱完全控制國際機場，利比亞又一次瀕臨全面內戰的邊緣。

綜合外媒報導，哈夫塔4日號令利比亞國民軍朝首都進軍，企圖奪下由聯合政府與民兵駐守的的黎波里。叛軍部隊當天就奪取了的黎波里南方80公里外的蓋爾揚市（Gharyan）。

叛軍部隊持續朝首都進軍，並於5日宣稱已武裝奪取了的黎波里市郊的兩個地區，包括在前次內戰中因嚴重受損而遭廢棄的原的黎波里機場。聯合國與歐盟支持的利比亞民族團結政府已經宣布進入備戰狀態，並指出雙方在距離的黎波里不到50公里處發生衝突，全面戰爭一觸即發。

聯合國安理會5日針對利比亞局勢召開緊急會議。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）結束在班加西（Benghazi）會晤後說，「我懷著沉重心情與極度憂心離開利比亞」，並表達希望能避免血腥衝突。

七大工業國組織（G7）外長會議在法國迪納爾（Dinard）舉行，也呼籲各方立刻停止軍事行動，並警告當地居民正身處險境。美國與其他盟友則發布共同聲明，呼籲各方「讓緊張局勢緩解」。

▼駐守的黎波里的親政府軍已經下令備戰。（圖／路透）



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