太平洋第一個！關島「娛樂大麻」合法化了　最多可持有28克

▲關島娛樂用大麻合法化法案生效，成為第一個允許吸食大麻消遣的美國太平洋屬地。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

關島總督格雷羅（Lou León Guerrero）4日正式簽署娛樂用大麻合法化法案，成為美國太平洋屬地中第一個將娛樂用大合法化的地區，准許21歲以上民眾持有最多一盎司（約28克）大麻，個人最多可種植6株自用，但禁止在公眾場所吸食。

根據《關島每日郵報》（The Guam Daily Post），新法簽署並不代表馬上就能在商店購買到大麻產品，未來總督將會任命9名人士組成大麻管控委員會，接著該委員會有一年時間制定大麻產業的管理規則與條例，送交立法機關審議，並經過正常立法程序批准生效。

在大麻業管控規則與條例生效前，關島還不允許商業銷售大麻，因此可能需要至少一年時間，才能有可能在關島商店內購買到大麻產品。

另據《太平洋每日新聞》（Pacific Daily News）報導，法規中禁止在公眾場所吸食大麻，也不準用藥後駕駛車輛；另外，雇主有權利在工作地點禁止員工吸食大麻。大麻管控委員會將於一年之內制定詳細規則。

關島在2014年公投通過大麻合法會。格雷羅表示，必須將這種社會大眾廣泛使用的藥物納管，「我們必須接受並控管它，監測其使用效果，從其藥用價值中受益，讓我們的人民生活在更安全的環境中。」