卡車翻覆啤酒灑滿地　上百民眾瘋狂湧入「免費暢飲」…警察在旁冷看

▲墨西哥啤酒卡車翻覆，居民當場開喝。（圖／翻攝自Facebook／El Independiente Veracruz）

國際中心／綜合報導

墨西哥3日發生發生大卡車翻覆的意外，結果這場車禍竟然聚集超過100人圍觀。原來這是一輛專門運送啤酒的卡車，附近居民聽到有「免費啤酒」散落在路邊，全部都擠往現場，有的人一箱箱狂搬，有人則當場打開暢飲。墨西哥警方抵達現場時，雖然拉起了封鎖線，但也沒有阻止這些居民，目前也沒有任何人遭逮捕。

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▲▼居民湧入搶喝、搬貨。（圖／翻攝自Facebook／El Independiente Veracruz）



意外發生在墨西哥坎佩切州（Campeche）的高速公路上，卡車翻覆後，整車的罐裝啤酒撒了滿地，結果附近居民竟呼朋引伴地前來搬貨，根據《Mexico News Daily》報導，現場聚集超過100人，甚至還有小孩跟著爸媽一起來搶搬，最後甚至連卡車的輪胎都被偷走。

當記者詢問時，居民只說，別擔心，啤酒廠都有幫這些貨物投保，不會有任何損失的。這樣的「意外」也引來許多墨西哥網友批評，表示這樣行為根本是犯法的，尤其竟然讓未滿法定年齡的小孩一起偷竊，更誇張的是現場警察竟然也都毫無作為。