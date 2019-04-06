7歲小孫女姐妹被逼「脫褲伺候爺爺」　奶奶出門…家裡變地獄！

▲國外68歲爺爺拿錢給老婆去玩賓果，卻在家性侵孫女。（圖／示意圖／Pakutaso下同）

國際中心／綜合報導

最可怕的暴力或是性侵，若是來自於家人，那是相當痛心的，甚至也會顛覆大家認定的「家人都是善良無私」的想法。英國一名68歲的繼祖父，日前為了要非禮自己7歲和9歲的孫女，竟然還拿錢打發老婆去玩賓果，好讓他跟孫女們「獨處」，直到大孫女將事件跟母親說出來後才被揭發。

根據英國《每日郵報》報導，小姊妹們偶爾會住在繼祖父、祖母家，原本應該是小朋友最喜歡的爺爺奶奶相處，在2018年卻演變成姐妹成為繼祖父的洩慾工具。這名爺爺甚至因為孫女們還小無法反抗，開始變本加厲的要求她們表演一些成人片裡的姿勢，並且強迫小姐妹輪流給繼祖父非禮。

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▲變態祖父事後會一邊安撫一邊威脅孫女。

9歲的孫女在跟母親坦承一切後，震驚家中大人立即通報警方。當地警方表示，小女孩在回想起遭到繼祖父侵犯的過程，天真的說『爺爺用他下面硬要放在我的下面」讓大人聽得相當心疼，兩姐妹也提到，「每一周繼祖父都要我們在他身上。」甚至在男子在老婆睡著後，還會虐待小姐妹，並且以棒棒糖安撫，並威脅提到「不准說出去，否則一切就完蛋了！」

案情曝光後，繼祖父的妻子相當憤怒，毅然決然離婚。而當地法院則因鑑於男子屬初犯，判刑六年，並且可在2020年申請假釋。