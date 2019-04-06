民眾窮到吃不起泡菜！金正恩下令建泡菜工廠　銷量不到產量一半

▲北韓的泡菜工廠。（圖／朝中社）

國際中心／綜合外電報導

北韓領導人金正恩2017年巡視平壤柳京泡菜工廠時，曾下令要在平安南道平城也建造一座泡菜工廠，沒想到這座耗盡公帑所建造的泡菜工廠近日卻傳出銷量不及產量的一半，嚴重虧損，經營陷入困難。消息人士認為，北韓陷入慢性缺糧，除了高級幹部與有錢人們，一般民眾根本沒錢買泡菜吃。

根據《中央日報》引述美國自由亞洲電台（Radio Free Asia，簡稱RFA）報導稱，平城泡菜工廠當初在金正恩的命令下，耗費許多人力與資源建造，工廠內生產各種泡菜產品，並大量鋪貨於綜合市場與商店內。然而位於平安南道的一名消息人士卻透露，金正恩沒有考慮北韓人民的現況就一意孤行的建廠，導致泡菜工廠嚴重虧損，資金周轉不靈。

消息人士指出，平城雖然位於平壤附近，生活水平比起其他地區沒有這麼貧窮，但是對於陷入慢性糧食短缺的北韓而言，除了上流層與高官們，大部分的民眾根本買不起泡菜。據了解，泡菜工廠的實際銷量其實不及產量的一半，而且從最初就沒有流動資金，也讓經營陷入困難。事實上，有人稱金正恩根本沒有評估實際狀況與效益，只是為了展現政績才會建造的工程，從一開始就注定會失敗。