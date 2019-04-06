「坐在肚子上5、6分鐘」　23歲姐踩死3歲弟：照顧他太麻煩

▲3歲男童遭23歲姐姐虐待致死。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

日本大阪平野區2日發生一起命案，一名23歲的姊姊因為不滿照顧弟弟太麻煩，竟瘋狂踩踏3歲弟弟的腹部，更乘坐在弟弟腹部上近6分鐘，最後造成弟弟死亡。

綜合日媒報導，2日11時20分許，該名姊姊突然對弟弟施以暴行，先是用腳持續踩踏弟弟的腹部，接著乘坐上去近6分鐘。約1小時後，弟弟告知媽媽腹痛，被送往醫院治療卻仍然不治死亡。法醫解剖，確定死因為「腹部遭強力壓迫導致失血死亡」，且弟弟的手、腳也有許多遭抓傷的痕跡。

警方調查發現，這家人包括雙親及6名孩子，總共8人生活在一起，但從事作業員的姊姊表示「平常一直照顧弟弟，已經覺得厭煩了」，因此虐待弟弟，只是「沒想到坐在肚子上5、6分鐘而已就會死掉」。

不過類似情況不是第一次發生。據當地的兒童看管所表示，去年6月時，該家人疑似棄養這名弟弟，因此曾經有一段時間收留過弟弟，之後多次探訪該家庭，與其溝通並改善情況，約12天後，弟弟就回到原家庭，沒有想到會演變成悲劇。

警方指出，痛下殺手的姊姊疑似有精神障礙，目前會確認她是否有刑事責任能力，再確定罪刑。