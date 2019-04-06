財產搞定先來一杯！全球首富的「庶民日常」…貝佐斯排隊買180元台灣珍奶

▲貝佐斯排隊買珍奶。（圖／翻攝自微博／西雅圖吃貨小分隊）



國際中心／綜合報導

亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）4日剛與前妻完成離婚手續，保住世界首富的地位，隔日就被眼尖的網友發現在西雅圖附近的柏衛市（Bellevue）大啖珍珠奶茶。網友笑稱，雖然坐擁千億美元的身家，想喝杯珍珠奶茶，還是得跟著「庶民」一起排隊。

微博帳號《西雅圖吃貨小分隊》轉發網友在柏衛購物中心（Bellevue Square）拍到的照片，照片中的貝佐斯穿著黑色T恤搭牛仔褲，頭上掛著太陽眼鏡，手上拿著一杯台灣品牌「快樂檸檬」的珍珠奶茶，表情看起來非常放鬆。

文章中指出，「快樂檸檬」是當地名店，一杯價錢是5.9元美金（約台幣180元），幾乎從早到晚都要排隊，可見身家千億的世界首富想喝奶茶，也是要來這乖乖排隊。

其實不只是貝佐斯被拍到「平民日常」，身價高達955億美元（約台幣2兆9300萬元）的微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也曾被人直擊，在連鎖速食店Dick's Drive-In排隊買售價為7.68美元（約台幣230元）的漢堡套餐。

▼比爾蓋茲被拍到排隊買漢堡。（圖／翻攝自臉書）



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