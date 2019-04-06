勇敢做自己！37歲男經理自認是「狗」　 愛穿狗裝、用狗碗吃飯

▲詹姆斯6歲開始就認為自己是隻狗 。（圖／翻攝自ladbible）



國際中心／綜合報導

英國曼徹斯特（Manchester）有一名37歲男子，從小就覺得自己投錯胎「根本不是人，而是狗。」他平時不僅會穿上狗服裝、用狗碗吃飯、吃狗零食，甚至會用吠叫來和同伴們打招呼，勇敢「活出狗生」。

據《每日郵報》報導，詹姆斯（Kaz James）從6歲開始就覺得「比起人，自己更像是一隻狗」，他平時是一位商店經理，但私底下，他完全不會隱藏自己的本性，更花了2000英鎊（約8萬台幣）訂製了一套客製化皮革套裝，像狗狗一樣有毛茸茸的身體、外表、狗鍊和吊帶。

請繼續往下閱讀...

▲詹姆斯平時在家就會穿著狗狗套裝。（圖／翻攝自ladbible）

詹姆斯表示，雖然從6歲開始就覺得自己是隻狗，但直到17歲時，無意間在網路上得知也有人和他一樣覺得自己是狗後，並開始和「同伴」聯繫，才開始感到比較自在。最後在同伴們的鼓勵下，詹姆斯於2005年開始，試著在生活中完全成為一隻狗，走在街上時，甚至會對著其他狗吠叫，有時候路人也會投以奇怪的眼光，但詹姆斯則認為，「這是一種自我表達的方式。」

詹姆斯是《如何訓練人類小狗》一書的作者，他補充說，「我的整個生活方式都是關於成為一隻小狗，雖然自己也是可以和人類正常社交，但是會覺得不自在。」而經過漫長的一天工作或外出社交活動，詹姆斯只喜歡在家裡放鬆，使用他的狗碗吃飯。他補充，「我不吃狗糧，我像普通人一樣吃普通食物，但我確實吃過狗餅乾，它們非常好吃。」

▲詹姆斯覺得狗零食非常好吃。（圖／翻攝自ladbible）