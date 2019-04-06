出院才5天！精神分裂女月台上隨機推人下鐵軌　移工遭地鐵撞死

▲無辜民眾被推下鐵軌後，傷重不治。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合外電報導

美國紐約一名女子梅蘭妮．利佛普（Melanie Liverpool）2016年在時報廣場地鐵站南下月台等車時，突然將一名49歲的無辜女性康妮．瓦頓（Connie Watton）推下鐵軌，導致被害人當場被進站列車撞上，傷重不治。據了解，該女患有精神分裂症，事發前5日才剛從療養所出院，怎知才短短5天竟然就「發生意外」。該案纏訟數年，法官終於在5日判處她20年有期徒刑。

根據《紐約郵報》報導，患有精神分裂症跟躁鬱症的梅蘭妮2016年11月7日在紐約時報廣場地鐵站南下月台，出手將菲律賓裔的康妮推下鐵軌，導致康妮當場重傷不治。死者的丈夫羅伯特瓦頓（Robert Watton）表示，康妮為了能讓菲律賓的家人過上更好的生活，從青少年時期就前往美國工作，由於工作能力出色，她長期擔任美國黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）的管家，而她的收入對於菲律賓的家人而言是十分重要的經濟來源。

梅蘭妮被控二級謀殺罪，並於3月認罪。法官5日表示，梅蘭妮罪行深重，因此宣判她20年有期徒刑。對此，負責起訴梅蘭妮的檢察官得知判決結果後說道，「梅蘭妮犯下不可饒恕的罪刑，她將被害人推進有地鐵高速行駛的軌道上，導致被害人死亡，永遠離開了她的家人與朋友，這是一起悲劇。」檢察官同時感謝紐約警方與檢察署的同事的努力，讓梅蘭妮可以為自己的暴行負起責任。

另一方面，梅蘭妮的委任律師則表示，她非常後悔自己的行為，但仍會努力爭取上訴。