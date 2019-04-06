車站男廁丟33罐空藥瓶！　網查「大量服用如興奮劑」：像看見社會黑暗

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日本東京吉祥寺站男廁所發現大量藥罐，且所有藥粒全都消失！一名網友將廁所照片PO上Twitter（推特），擔心發生意外，也引來大批網友討論，懷疑使用者是藥物中毒。

原PO將吉祥寺站的單間男廁所照片上傳Twitter，廁所內部相當乾淨，雖沒有排泄物，但卻有大量的瓶裝藥罐，藥罐全部被拆開，放在後方的櫃子上，紙盒被統一放在左下角，右下角則都是包裝的塑膠袋，仔細一數，藥罐多達33瓶，且已經全空。

原PO懷疑有什麼糟糕的事情發生，發文也吸引大量網友討論，「普通的藥物濫用吧」、「感覺看到了社會的黑暗」、「算起來超過2500粒吧」、「這是病得多重啊」、「跟酒一起服用的話，大概就升天了」、「太恐怖了吧」。

不過有網友發現，該藥品是「エスエスブロン錠」，一種治療咳嗽的一般藥品，網路及藥妝店都買得到。但恐怖的是，「エスエスブロン錠」曾被報導含有微量麻醉藥成分，大量服用會產生類似於興奮劑的症狀，也有醫師認為比興奮劑等毒藥更容易上癮，難以戒斷。

對此，網友則回應「感覺已經是中毒了，要去看醫生」、「太可怕了，這個數量已經是異常了」、「ブロン錠就像簡單買得到的麻醉藥吧」；不過也有網友提出懷疑，「這個藥是合法的，這樣做很怪吧」、「有需要特地到車站捷運這樣做嗎」、「在廁所吃藥太噁心了吧」。