首次點名他國軍隊！　白宮下周宣布：伊朗革命衛隊是恐怖組織

▲伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps）。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普政府計畫在8日宣布將伊朗國家武裝部隊「伊斯蘭革命衛隊」指定為「恐怖組織」，這也是美國歷史上第一次將外國部隊列為恐怖組織，此舉雖獲得國家安全顧問波頓（John Bolton）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）支持，但仍有不少官員認為，這樣只會增加中東美軍的風險。

CNN引述華爾街日報指出，有不具名的白宮官員透漏，最快在8日就會宣布將「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guards Corps）列為恐怖組織。去美國的伊朗政策特別代表胡克（Brian Hook）認為，「在敘利亞戰爭的掩護下，伊朗正努力在敘利亞建立軍事根源，並成立新的戰略基地，以威脅敘利亞鄰國。」胡克甚至指出，伊朗應對至少608名美軍死亡負責，這占美國2003至2011年全美在伊拉克死亡總人數的17％。

伊斯蘭革命衛隊很大程度地控制了伊朗經濟，川普政府認為這個做法，可以阻饒各國與伊朗進行交易，進而提高經濟制裁的壓力。但也有不少國防部官員認為，這會威脅到該地區美軍的安危。倫敦大學亞非學院伊朗專家沙巴尼（Mohammad Ali Shabani）指出，作為反擊的手段，伊朗可能也會將美軍列為恐怖組織，雖然伊朗會避免直接衝突，但很明顯的是，鷹派的意見在白宮受到重用。

目前白宮國家安全委員會發言人拒絕發表評論，美國國務院也未回應。據華爾街日報報導，美國中央司令部已計畫向該區域的美軍發出警報，以防伊朗或支持該國的民兵發動攻擊。