月台上推等車乘客落軌輾斃！　精神分裂女遭判20年

▲紐約於2016年底曾發生「地鐵推人」案件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

美國紐約時報廣場地鐵站一名罹患「精神分裂症」的女子，2年半前突然將一名正在等車的女乘客推落月台，慘遭迎面而來的地鐵列車輾斃。近日判決結果出爐，該名被告被判處20年有期徒刑。

據NY daily news報導，33歲的利佛普（Melanie Liverpool）於2016年11月7日，突然將正在紐約時報廣場地鐵站等車的49歲女子瓦頓（Connie Watton）推落軌道，使其遭列車輾斃。在星期五宣布判決的法庭上，曼哈頓地方檢察官凡斯（Cy Vance）表示，「被告犯下了不可寬恕的罪行，但是現在，多虧了紐約警察局和檢察官同事，她將為這個可怕的暴力行為服刑20年。」

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▲利佛普罹患精神分裂症和躁鬱症。（圖／視覺中國）

紐約市警察局交通局局長約瑟夫·福克斯於受訪時表示，「在這種地方發生這種事情是非常悲慘的，因為這是該市最大、最繁忙的地鐵站之一。」事故發生兩小時後，緊急救援人員正在努力將該女子的屍體從軌道上移走，並在晚間通勤高峰時段前在車站恢復地鐵服務。

報導中指出，利佛普罹患精神分裂症和躁鬱症，於犯案前5天才剛從療養院出院。據運營該系統的大都會運輸管理局（Metropolitan Transportation Authority）數據顯示，每年都有數十人受到紐約市地鐵列車的襲擊，但大多數事故都是「偶然」發生的。