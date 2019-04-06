波音認系統疏失再爆軟體新問題　737 MAX飛機無限期減產20%

▲ 消息傳出後，波音5日收盤下跌約2%。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

美國波音737 MAX系列飛機半年接連發生2起墜機事件，波音公司5日宣布，737 MAX客機自本月中旬開始減產約20%，從每月52架縮減至每月42架，同時在董事會成立新的安全委員會，來檢討飛機研發相關程序及政策，也承認外媒爆料軟體有新問題是事實，但強調是個小問題。只不過，這則消息也暗示，737 MAX系列客機復飛時間可能遙遙無期。

綜合紐約時報、路透社報導，在衣索比亞空難、印尼獅航墜機事件發生後，全球多國宣布停飛737 MAX客機，目前波音已暫停交付新飛機給客戶，如今更決議無限期把產量縮減約20%，但公司並不會因此裁員，會努力把財務影響降至最低。

此外，波音表示，公司董事會也將成立新的委員會來檢討公司研發飛機等相關議題，給予737 MAX系列以及其他飛機相關政策與程序方面的建議，並繼續針對737 MAX軟體進行更新升級，防止憾事再度重演。

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▲ 美國波音公司在華盛頓州倫頓（Renton）的工廠，停放多架737MAX機型飛機。（圖／路透）

外界猜測，目前737 MAX系列客機至少停飛2個月。而《華盛頓郵報》先前也揭露2名消息人士的說法，強調除了「機動特性增強系統」（MCAS）之外，還有另個影響襟翼及飛行安全的軟體有問題，目前此一消息已獲得波音證實。但波音強調這只是個小問題，且已找到解決方法，而美國聯邦航空總署（FAA）則表態指出，最終的更新內容會在未來幾周才會收到。

報導指出，目前全球各國停飛波音737 MAX飛機數量約370架，但訂單有近5000架飛機。2名知情人士透露，因為波音已暫停交付新機給客戶，目前正面臨停放飛機、負擔維護費用等後勤問題。

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