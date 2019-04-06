烏克蘭辣妹「裸身浴缸自摸」　性感扭身體…轉到粉絲噴鼻血！

▲安娜史塔西亞身材相當火辣。（圖／翻攝自NK IG）

國際中心／綜合報導

亞洲明星和歐美有著極大的差別，其中就在於歐美明星多走性感路線，尤其俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯等國家，歌手、演員的冶豔程度就相當驚人。烏克蘭知名R&B女歌手安娜史塔西亞（Anastasiya Kamenskykh）從小跟著家人待過不同國家，作風相對開放，近日推出新的MV在浴缸中撫摸自己的畫面，令人大噴鼻血。

藝名NK的安娜史塔西亞，擁有相當深邃的五官，一頭長捲髮，藏在睫毛下的大眼睛，時不時就在節目上、MV中對粉絲大放電。在基輔出生的她，5歲就到義大利生活、6歲舉家遷到法國生活，接著又回到烏克蘭，因此安娜史塔西亞精通五國語言，包括烏克蘭文、俄文、英文、義大利文、法文等，可說是語言天才。

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▲安娜史塔西亞性感MV。（圖／翻攝自Youtube）

也因為擁有多國語言的優勢，安娜史塔西亞進軍演藝圈，立刻就引起大家的關注，2006年組流行音樂雙人組「Potap & Nastya」一發片就大獲好評，接著又推出個人單曲《ТРИМАЙ》（Hold Me），Youtube點閱飆破800萬。

此首單曲的MV中，安娜史塔西亞裸身坐在浴缸，性感扭動身軀，在煙霧瀰漫中唱歌，勾人渾厚的嗓音配上畫面，讓不少粉絲直呼，「真的是太性感了！」、「智慧跟美貌、才智都有的歌手」、「會很想重複聽跟看」

▲平時也會在IG上大方秀出自己的身材。（圖／翻攝自NK IG）

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