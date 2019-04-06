下次要坐對面還是旁邊？　貿易談判的座位秘密…川普向劉鶴示好

▲劉鶴坐在川普旁邊展現融洽關係。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

第9輪美中貿易談判在4日落幕，美國總統川普與前次會談相同，選擇在白宮與中國國務院副總理劉鶴會面，不同的是，前次劉鶴是坐在川普的對面，這次川普直接將劉鶴的椅子搬到他旁邊。從心理學角度來看，兩人平行而坐，代表感情非常融洽，川普此舉或許就是想展現出與中國大陸的友好關係。

今年2月劉鶴訪美時，不但坐在川普的對面，還是有點斜角的位置，從人際心理學角度分析，坐在對面不僅代表著正在討論嚴肅問題，坐在斜對面更表示雙方關係非常疏遠。會談結束後，川普表示雙方在很多項目都有進展，但還未獲得共識，且一度傳出會在3月中旬「海湖莊園」（Mar-a-Lago）舉辦川習會，最後也宣告破局。

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▲劉鶴坐在川普斜對面雙方氣氛嚴肅。（圖／路透社）



4日劉鶴再度率團前往白宮，這次直接坐在了川普的旁邊，不但展現出親切感，也代表雙方感情非常融洽。劉鶴表示，2天來，雙方經貿團隊進行了富有成效的磋商，特別是在經貿協議文本等重要問題上達成了新的共識。川普也說，「如果我們達成協議，我與習近平就會舉辦峰會，我們大概4周之內就會知道結果。」

座位關係不僅是生理上的選擇，也代表著對談雙方的心理關係，在許多文化中也都有強調所謂的「座位禮儀」，電視劇《一把青》中也有類似的場景描述男女間的感情關係，「面對面是客人，坐旁邊是夫妻，下次他來，妳要坐哪一邊？」