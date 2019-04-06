AV女優下海前「履歷」曝光　前一份工作「這種」最多

▲日本知名AV女優三上悠亞。（示意圖，與本文無關／記者李毓康攝）

國際中心／綜合報導

為了向片商推銷、也為了推廣海外活動，一旦女優決定下海，經紀公司就會替她們製作「資料卡」，上面註明了真實年紀、基本資料以及拒絕合作的男優或導演，而為了方便片商企劃還有一個很特別的欄位，那就是「女優的前一份工作」！

一劍浣春秋日前在部落格「PLAY NO.1」指出，片子宣傳的「現役大學生」、「現役OL」或是任何強調女優之前有做過任何職業就是這麼來的，「當然，片商不見得都會照抄」，至於最容易成為AV女優的職業、或者該說成為AV女優前這些女孩最常從事的是哪一種工作呢？一劍浣春秋大揭密，大概有7成的女優曾經做過同一份工作，那就是「店員」。

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▲AV女優本庄鈴頂著知名片商SOD旗下「最強新人」的頭銜出道。（圖／記者湯興漢攝）

一劍浣春秋補充，店員分很多種，有人是超商店員、有人則是服飾店店員，還有人是賣首飾的，片商Moodyz的長期專屬女優「秋山祥子」出道前就是在花店打工的店員。至於「為什麼有這麼多女優當過店員？」根據經紀人的說法是，因為這份職業不需要很高的學歷，而且工作時間會被綁死，基本上就是出門上班和回家睡覺；另外，因為薪水也不高，假如店裡生意很差還會讓人有「浪費生命」的想法，這時候突然跑出一個人說有一份時間彈性、薪水很高、有機會成為「明星」，且還可以當兼差的工作，通常這些女孩都會心動。

▲AV女優吉澤明步。（圖／翻攝自吉澤明步微博）

一劍浣春秋補充，經紀人也更進一步強調，很多女優根本沒辦法當上班族，她們大多學歷不高、能力不好，甚至還有些人好逸惡勞整天做發財的白日夢，所以她們在下海前是到處換工作，且都做不久，對於學歷要求不高、只要求認真負責的「店員」，自然很容易出現在她們的履歷表上。