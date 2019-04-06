入住請小心！Airbnb房內住警器藏有攝影機　房客全遭偷拍

▲Airbnb房內駐警器藏有攝影機。（圖／翻攝自Facebook／Nealie Barker）



國際中心／綜合報導

旅宿平台網站Airbnb提供的房間竟出現隱藏攝影機，來自紐西蘭的巴克（Barker）一家今年3月入住愛爾蘭的Airbnb房間，沒想到卻發現有個攝影機藏在居家住警器裡面。他們向Airbnb反應後，客服僅回「現在取消無法拿回租金」，房東第一時間掛掉電話，對這顆攝影機的作用也交代不清。巴克在臉書上公布此事後，Airbnb才告訴他們已經移除該房主人的權限。

巴克原先在紐西蘭擔任IT安全工程師，當他與家人抵達愛爾蘭的Airbnb房間後，他開始尋找房內的Wifi訊號，沒想到竟發現客廳的住警器中，竟藏有一顆攝影鏡頭。根據CNN報導，他們立刻打電話給Airbnb的客服，沒想到對方竟回，「如果現在取消訂房，就無法拿回所有租金。」接著他們打給房東，第一時間對方把電話掛掉，後來又回電表示，那是房內唯一的一顆鏡頭，巴克只好先帶著全家搬到附近飯店。

第二天巴克再度打給Airbnb客服，「他們完全沒有意識到問題的嚴重性，仍然把他視為一般的取消訂房處理。」經過一番爭論後，Airbnb的信任與安全團隊答應進行調查，並暫停上架該房東的房源。結果巴克遲遲未收到Airbnb的調查結果，才決定在臉書發文，呼籲房客入住時必須注意房內的所有設施。

文章一公布後，Airbnb才終於在事件爆發後2個禮拜聯繫巴克，表示該房東已經被永久取消資格，也在聲明中強調，「我們已經重新檢視安全規定，嚴格禁止所有隱藏式攝影機，並調查所有房源是否符合規範。」巴克則認為，Airbnb對於違規房東的調查，並不包含後續行動，例如檢查該房東是否有錄到其他入住房客的影像，或是要求房東承擔法律責任。