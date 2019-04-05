梅伊致函歐盟「要求脫歐延至6/30」　傳圖斯克提議彈性延期一年

▲ 英國首相梅伊。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

英國脫歐僵局迄今尚未，首相梅伊（Theresa May）5日致函歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），要求把脫歐期限延後自本月12日至6月30日。但根據歐洲方面的消息，圖斯克正考慮把英國押後脫歐的限期延後一年，此案預計會在10日的歐盟峰會中提出。

「英國提議（脫歐）應延至6月30日」，梅伊在這封信當中提到，若國會各黨派在期限前達成脫歐協議，英國政府也傾向提前結束延後脫歐，但她也坦承，脫歐迄今尚未落幕的現況令人感到挫折，「我們到現在還無法取得成功、有秩序的結論，但英國政府仍致力於此，在這段特別時期，我們仍會秉持真誠合作的本分，以一個建設且負責任的歐盟成員國來做事。」

不過，根據一名歐盟資深官員的說法，圖斯克目前在考慮要把英國押後脫歐的期限彈性延長12個月，正尋求歐盟成員國的同意，料在比利時布魯塞爾10日的歐盟高峰會上向梅伊提議此案。但若梅伊接受，英國就要參加5月的歐洲議會選舉。

▼ 梅伊5日致函歐洲理事會主席圖斯克，要求把脫歐期限延後至6月30日。（圖／路透）

請繼續往下閱讀...