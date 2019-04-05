275艘陸船靠近中業島　杜特蒂「建議」離開：否則軍隊將執行自殺任務

▲杜特蒂建議大陸遠離中業島。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂4日罕見針對南海主權，向中國大陸表達強烈立場，他向中方表明，請立刻停止騷擾中業島，否則就會派出部隊進行「自殺任務」。杜特蒂說，「讓我們成為朋友，但不要碰中業島和它周圍的地區，若是你輕舉妄動，那麼事情的結局將會不一樣，我會告訴我的部隊，準備好執行自殺任務。」

菲國政府近幾個月在中業島（Thitu Island，菲律賓稱「派格阿薩島」）附近發現至少275艘中國大陸船艇，杜特蒂（Rodrigo Duterte）採取強硬態度向中方喊話，他對向外媒表示，這並不是警告，而是給好朋友的建議，「我不會懇求或乞討，我只是告訴他們，請立刻離開中業島，因為我在那邊有駐軍。」菲國外交部也在4日發表聲明指出，中國船隻的的存在是「非法的」，且明顯侵犯了菲律賓的主權。

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▲多國表示擁有中業島主權。（圖／達志影像／美聯社）



「亞洲海事透明倡議」（AMTI）分析從1月以來出現在中業島周圍的陸籍船隻，確定是由數十艘平民漁船、中國海岸警衛隊以及人民解放軍海軍艦艇所組成。大陸外交部發言人耿爽對此表示，中國大陸代表正與菲律賓代表會晤，確定雙邊磋商機制，以避免可能發生的南海衝突，「雙方已經進行了友好且具建設性的談話。」

中業島位於南海南沙群島中業群礁中部，是該群島的第二大天然島，台灣、中國大陸、馬來西亞、越南等國都表示擁有主權，目前該島由菲律賓占領。